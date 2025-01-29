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Posted 29 января, 14:41

Published 29 января, 14:41

Modified 29 января, 14:43

Updated 29 января, 14:43

В Белгородской области несколько лет назад вовремя предотвратили скулшутинг

В Белгородской области несколько лет назад вовремя предотвратили скулшутинг

29 января 2025, 14:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Преступление
Преступление готовили молодые люди. Кто и как сумел предотвратить трагедию — в материале Бел.Ру.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Галина Пятых, в Сети распространены группы скулшутинга, которые призывают к нападению на разные образовательные организации.

Как говорят психологи, это такой массовой суицид, когда ребёнок не только стремится сам покончить жизнь самоубийством, но ещё и с собой забирает своих одноклассников. Соответственно, скулшутинг — такое явление, на которое тоже нужно обращать особое внимание.
Галина Пятых

Детский омбудсмен рассказала, что в Белгородской области несколько лет назад было предотвращено одно такое преступление.

Классный руководитель увидел, что молодые люди готовят преступление, и благодаря передачи информации в наши правоохранительные органы оно было предотвращено. Быстрая реакция абсолютно всех специалистов позволила такое преступление предотвратить.
Галина Пятых

О том, с какими опасностями дети ещё сталкиваются в Сети, в нашем материале.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Преступление#Правоохранительные органы#Галина Пятых#Белгород#Психология#Права ребёнка#Безопасность детей#Образовательные организации
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