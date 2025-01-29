В Белгородской области несколько лет назад вовремя предотвратили скулшутинг

Posted 29 января, 14:41
Published 29 января, 14:41
Modified 29 января, 14:43
Updated 29 января, 14:43
Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Галина Пятых, в Сети распространены группы скулшутинга, которые призывают к нападению на разные образовательные организации.
Как говорят психологи, это такой массовой суицид, когда ребёнок не только стремится сам покончить жизнь самоубийством, но ещё и с собой забирает своих одноклассников. Соответственно, скулшутинг — такое явление, на которое тоже нужно обращать особое внимание.
Галина Пятых
Детский омбудсмен рассказала, что в Белгородской области несколько лет назад было предотвращено одно такое преступление.
Классный руководитель увидел, что молодые люди готовят преступление, и благодаря передачи информации в наши правоохранительные органы оно было предотвращено. Быстрая реакция абсолютно всех специалистов позволила такое преступление предотвратить.
Галина Пятых
О том, с какими опасностями дети ещё сталкиваются в Сети, в нашем материале.