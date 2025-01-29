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Posted 29 января, 16:15

Published 29 января, 16:15

Modified 29 января, 16:15

Updated 29 января, 16:15

Авто с украинскими номерами привлекло внимание ДПС

Украинца в Белгороде на полгода лишили водительских прав из-за незнания законов РФ?

29 января 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney. Авто с украинскими номерами привлекло внимание ДПС

Суд вынес решение по спору об авто с украинскими номерами в Белгороде

Сюжет
Суд
Не поменявшего автомобильные номера украинца лишили водительских прав на полгода. Он пробовал убедить судей отменить наказание, но не получилось.

В Белгороде авто с украинскими номерами остановили сотрудники ДПС. Они провели проверку, в ходе которой оказалось, что сама машина находится на учёте и имеет российские номера, однако водитель их менять не захотел.

В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с заведомо подложными регистрационными знаками»). Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде лишения водительских прав на полгода, но тот с вердиктом не согласился и направился в Октябрьский районный суд.

Мужчина попросил освободить его от ответственности, поскольку после окончания СВО он планирует вновь вернуться на Украину, а за время его пребывания в РФ он не успел выучить все законы.

Но блюстителей закона в районном суде такие доводы не убедили, в Кассационном суде также наказание посчитали справедливым.

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#Александра Склярова#Общество#Суд#Новости Белгорода#Водительские права#Белгород#Автомобильные номера
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