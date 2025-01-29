Украинца в Белгороде на полгода лишили водительских прав из-за незнания законов РФ?

Posted 29 января, 16:15
Published 29 января, 16:15
Modified 29 января, 16:15
Updated 29 января, 16:15
В Белгороде авто с украинскими номерами остановили сотрудники ДПС. Они провели проверку, в ходе которой оказалось, что сама машина находится на учёте и имеет российские номера, однако водитель их менять не захотел.
В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с заведомо подложными регистрационными знаками»). Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде лишения водительских прав на полгода, но тот с вердиктом не согласился и направился в Октябрьский районный суд.
Мужчина попросил освободить его от ответственности, поскольку после окончания СВО он планирует вновь вернуться на Украину, а за время его пребывания в РФ он не успел выучить все законы.
Но блюстителей закона в районном суде такие доводы не убедили, в Кассационном суде также наказание посчитали справедливым.