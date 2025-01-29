Тестовые поездки по маршруту Белгород — Воронеж продлили до марта: что с расписанием?

Posted 29 января, 13:24
Published 29 января, 13:24
Modified 29 января, 13:24
Updated 29 января, 13:24
Тестовые поездки межрегиональных пригородных поездов по маршруту Белгород — Воронеж решили продлить. Речь идёт о проекте «Соединяя Черноземье».
Поезда продолжат курсировать между Белгородом и Воронежем через Старый Оскол по пятницам и понедельникам до 1 марта 2025 года, сообщает региональный минтранс и публикует расписание.
С 1 февраля 2025 года в расписании пригородных поездов Белгорода будут введены и другие изменения. Например, будет курсировать поезд из Томаровки в Белгород по пятницам. Одновременно отменены несколько рейсов, включая поезд Томаровка — Белгород по пятницам и поезд Рзд. 134 км — Белгород по понедельникам и пятницам. Остановки на станции Кривецкая также будут отменены для некоторых поездов.
Также ожидается ускорение поезда Белгород — Воронеж. Сейчас время в пути составляет более четырёх часов, но в ближайшем будущем оно может быть сокращено. Также рассматривается увеличение скорости на других маршрутах, включая Белгород — Москва.
Ранее белгородцы жаловались на отмену автобуса до Россоши через Волоконовку. В ответ на просьбы власти вернули маршрут с отправлением из Волоконовки ежедневно в 9.00.
Также стало известно, что с 5 февраля 2025 года возобновится автобусное сообщение из Волоконовки в Россошь с отправлением в 12:10 (расписание по дням уточняется).
Отметим, что белгородцы стали чаще ездить в Воронеж. В 2024 году на маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж наблюдается рост пассажиропотока на 30% по сравнению с 2023 годом. Вместе с этим в целом по региону отмечено небольшое снижение числа пассажиров.