Тестовые поездки по маршруту Белгород — Воронеж продлили до марта: что с расписанием?

С 1 февраля 2025 года в расписании пригородных поездов Белгорода будут введены и другие изменения. Например, будет курсировать поезд из Томаровки в Белгород по пятницам. Одновременно отменены несколько рейсов, включая поезд Томаровка — Белгород по пятницам и поезд Рзд. 134 км — Белгород по понедельникам и пятницам. Остановки на станции Кривецкая также будут отменены для некоторых поездов.