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Posted 29 января, 08:02

Published 29 января, 08:02

Modified 29 января, 08:04

Updated 29 января, 08:04

Экстренные службы на месте трагедии

«Страшная трагедия»: при атаке БПЛА под Белгородом погибли и пострадали люди?

29 января 2025, 08:02
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Экстренные службы на месте трагедии

Очевидцы сообщают о погибших и пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом

Сюжет
СВО
Под ударом ВСУ оказался посёлок Разумное в Белгородском районе. Очевидцы сообщают, что под завалами могли погибнуть люди.

ВСУ атаковали Белгородский район. Под ударом оказался посёлок Разумное. Местные жители сообщают, что беспилотник прилетел в частный дом.

Кроме того, одни очевидцы отмечали, что под завалами могут находиться люди. Другие белгородцы заявляют о погибших и пострадавших.

Власти пока не комментировали происходящее, однако губернатор Вячеслав Гладков уже подтвердил, что в Разумном случилась «страшная трагедия».

Фотографией и видео поделились местные Telegram-каналы.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород». Полуразрушенный при ударе частный дом

Добавим, что в Грайворонском округе после атак ВСУ пострадали два человека.

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