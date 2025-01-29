«Страшная трагедия»: при атаке БПЛА под Белгородом погибли и пострадали люди?

Posted 29 января, 08:02
Published 29 января, 08:02
Modified 29 января, 08:04
Updated 29 января, 08:04
ВСУ атаковали Белгородский район. Под ударом оказался посёлок Разумное. Местные жители сообщают, что беспилотник прилетел в частный дом.
Кроме того, одни очевидцы отмечали, что под завалами могут находиться люди. Другие белгородцы заявляют о погибших и пострадавших.
Власти пока не комментировали происходящее, однако губернатор Вячеслав Гладков уже подтвердил, что в Разумном случилась «страшная трагедия».
Фотографией и видео поделились местные Telegram-каналы.