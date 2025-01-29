Смертельная авария в районе «Рая» под Белгородом вызвала немало вопросов

Posted 29 января, 10:04
Published 29 января, 10:04
Modified 29 января, 10:04
Updated 29 января, 10:04
Вчера, 28 января, в районе корочанской Алексеевки случилась смертельная авария — столкнулись ВАЗ-21074 и ВАЗ-21124. Как сообщили в региональном УМВД, 57-летний водитель первой машины погиб, второй 26-летний автомобилист пострадал.
Жители Корочанского района утверждают, что это не первое страшное ДТП на участке. Так, женщина рассказала, что в одной из машин находился ребёнок, который чудом остался жив.
Местная жительница попросила установить светофор на повороте в село Алексеевка у кафе «Рай». По её словам, об установке этого объекта корочанцы просят уже несколько лет.
На обращение ответил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он объяснил, что дорога находится не в областной собственности, однако на установку светофора постараются повлиять.
«Автодорога Белгород — М-4 Дон находится в федеральной собственности, на балансе ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Минтрансом области направлено обращение балансодержателю автодороги для рассмотрения и принятия решения о строительстве светофорного объекта в указанном месте», — объяснил чиновник.