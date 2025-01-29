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Posted 29 января, 10:04

Published 29 января, 10:04

Modified 29 января, 10:04

Updated 29 января, 10:04

В ДТП в Корочанском районе погиб человек

Смертельная авария в районе «Рая» под Белгородом вызвала немало вопросов

29 января 2025, 10:04
Фото: «Короча наизнанку». В ДТП в Корочанском районе погиб человек

На трассе под Белгородом водитель погиб в ДТП

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Смертельное ДТП
Накануне в ДТП на участке погиб человек. Жители района просят установить светофор на дороге, чтобы сократить количество аварий.

Вчера, 28 января, в районе корочанской Алексеевки случилась смертельная авария — столкнулись ВАЗ-21074 и ВАЗ-21124. Как сообщили в региональном УМВД, 57-летний водитель первой машины погиб, второй 26-летний автомобилист пострадал.

Жители Корочанского района утверждают, что это не первое страшное ДТП на участке. Так, женщина рассказала, что в одной из машин находился ребёнок, который чудом остался жив.

Местная жительница попросила установить светофор на повороте в село Алексеевка у кафе «Рай». По её словам, об установке этого объекта корочанцы просят уже несколько лет.

На обращение ответил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он объяснил, что дорога находится не в областной собственности, однако на установку светофора постараются повлиять.

«Автодорога Белгород — М-4 Дон находится в федеральной собственности, на балансе ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Минтрансом области направлено обращение балансодержателю автодороги для рассмотрения и принятия решения о строительстве светофорного объекта в указанном месте», — объяснил чиновник.
В ДТП в Корочанском районе погиб человек
В ДТП в Корочанском районе погиб человек
В ДТП в Корочанском районе погиб человек. Фото: «Короча наизнанку»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Дорога#Корочанский район#Светофор#Белгород#Смертельное ДТП
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