Смех в зале и квантовые вычисления: кандидат Веселов оценил конкурс на пост мэра

А что построено и как — не имеет значения. От слова вообще. Напрочь отсутствует видение и понимание того, что наш город должен представлять собой. Как выглядеть. Какие реальные функции должен выполнять. Как правильно обустраивать набережные, чтобы не нанести вред водным ресурсам, запасы которых сейчас «тают» буквально на глазах. И я упомянул тоже немаловажное, смысл чего — не «тюльпаны» (в явно излишних затратах на них), а безопасность и сами жизни людей.