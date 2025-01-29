Смех в зале и квантовые вычисления: кандидат Веселов оценил конкурс на пост мэра

Posted 29 января, 15:34
Published 29 января, 15:34
Modified 29 января, 15:36
Updated 29 января, 15:36
— Зачем вы пошли на этот конкурс?
Городу, который знаешь с раннего детства, хочется отдать частичку своей души. Тем более «наблюдая» вытворяемые над ним «фокусы».
— Верили ли вы в свой успех? Как вы считаете, результат был предопределен или у вас с Малютиным были реальные шансы на победу?
В принципе, я прекрасно понимал, что мои шансы — практически «абсолютный ноль». И поэтому я пошел на конкурс только с целью быть услышанным. Потому, что администрация города людей просто принципиально не слышит и не слушает. Особенно в последние два года. Как пример могу привести «знаменитую» проблему — высадку тюльпанов. Люди говорят — «не надо», а «власти» — «вбухивают» колоссальные суммы денег.
Потому, что крайне необходимо было заявить об очень серьёзных проблемах в градостроительстве касательно нашего регионального центра. Хотя иногда мне казалось, что у меня шансы на победу — реальны.
— Ваша оценка выступлений других кандидатов.
Максим Станиславович показал очень интересно и динамично оформленную презентацию. Хорошо «поставленная» речь. Много интересных, дельных предложений. Правда, были и такие, давно известные, о которых Малютин практически просто напоминал. Например, более жёсткий контроль над взиманием налогов. У Валентина Валентиновича презентация также замечательная — красочная и с большим набором статистических сведений. С акцентированным лозунгом «Белгород — город сильных людей».
Сама речь — неплохая, уверенная. Но …
Почти же вся презентация и выступление Демидова — отчёт о проделанной работе, причём не только им лично. Который был бы уместен на совершенно ином мероприятии. И к которой есть вопросы касательно соответствия реальности приведённой статистики. Конкретно из планов своей работы он указал только на создание парка скульптур. А также строительство жилого комплекса в районе ул. Везельской, которое я резко раскритиковал, как недопустимое в принципе.
Всё остальное — просто общие, практически «стандартные» формулировки. Кстати, одна из которых является очень жёстким оскорблением жителей и гостей города, которых он назвал «человеческим капиталом», абсолютно нивелировав их как людей.
— Но ведь это общепринятая формулировка.
Вовсе нет. Очень многие люди прекрасно осознают смысл этого термина. И поэтому категорически не приемлют его.
— Вы предлагали организовать бесплатный проезд в майские праздники — для всех. Поясните подробнее.
Я предусмотрел это отдельной статьей в бюджете в сумме сто миллионов рублей. Возможно — привлечение средств со стороны.
— А каким образом вы собирались организовать бесплатный проезд для военных, медицинских работников?
За основу можно взять всё сказанное в ответе на предыдущий вопрос. Плюс ещё то, что численность таковых работников в городе у нас на самом деле не очень большая. Поэтому в среднем в каждом автобусе таковых людей будет за рейс проезжать один–два человека, что практически не имеет значения, абсолютно не влияет на затраты, связанные с проездом таких людей.
В Москве, например, каждому такому работнику выдана специальная карта, как рекламируемая карта ветеранов СВО. В данном случае пользуешься ей как обычной банковской.
— Ещё какие проблемы, кроме озвученных, вы хотели решить?
Первоначально составленный мною перечень проблем, которые необходимо решить, как я уже упоминал ранее, составляет пять страниц текста. Неполный перечень, который постоянно пополняется. Практически это было 123 пункта. От мелочей до глобальных.
Например, список улиц, пропускную способность проезжих частей которых нужно срочно увеличивать, составил 18 единиц. Список пересечений проезжих частей, которые необходимо выполнить на два уровня, составил 24 единицы.
Также в «Приложении 2» к моей Программе я написал: «Пока годовой бюджет города таков, что ежегодно можно ремонтировать, восстанавливать лишь около 1 / 50 (надо подсчёт конкретный) от уже имеющейся застройки городской инфраструктуры. Поэтому каждый из этих элементов должен качественно и безопасно служить не менее 50 лет. А кроме этого, нужны новые объекты.
— О вашей программе говорят как о нереалистичной фантазии.
Ну да, пишут: «Программа Веселова оказалась совсем оторванной от реальности». А на самом деле всё немного по-другому. Вот нынешние либералы очень любят говорить об амбициозности. Разбрасываются этим термином направо и налево. Например, оригинально заявив на обсуждаемом здесь мероприятии — «самым лучшим городом на Земле».
У меня же программа, да, по-здоровому амбициозна и совершенно реальна и реализуема. «Космодромов» не предлагается, но предлагаются две весьма необходимые городу и всему региону нашему вещи — строительство университетского городка, «кампуса», чтобы собрать в одной точке, как я упомянул, цельной территории, здания университета, а также разработать концепцию скоростного электротранспорта.
Так как многие здания университета располагаются в разных частях города, что совершенно нерационально и создает большие неудобства как для студентов, так и для преподавателей. Плюс там же — организовать то, что сейчас находится «на острие науки и технологий» — Институт по изучению искусственного интеллекта и квантовым вычислениям. Это именно то, где малейшее наше отставание от остального мира, прежде всего, Китая и США — принципиально смерти подобно.
А скоростной электротранспорт не сегодня, так завтра очень понадобится. Я же предлагал на этот год только разработать концепцию. Остальные мои предложения — совершенно конкретные, именно в отличие от программ моих обоих визави. Расширить проезжую часть ул. Садовой — надо? Попробовали бы вы за рулём автобуса, с пассажирами в салоне проехать по ней, особенно от хлебозавода до «Кооператора».
Перегруженные перекрестки — выполнить на два уровня. Не надо? Решить в реальности «мусорную проблему» — не надо?! Не сегодня, так завтра через нас попрут мощные потоки железнодорожных составов в направлении Харькова, Сум, Волчанска — проблему уже позавчера решать не надо?!
Да, мы обязаны смотреть в завтра. А не заниматься ежегодно на одних и тех же местах ямочным ремонтом. Всё должно служить надёжно и достаточно долго. Поэтому я и упомянул о необходимости более жёсткого контроля и приёмки работ.
— Вы сами довольны своим выступлением?
Сказать по правде — да. Больше всего я боялся выступить «серо» и уныло. На самом деле я очень хотел донести свою очень серьёзную боль. Например, чтобы люди осознали — градостроительная практика у нас пущена на абсолютный самотёк.
— «Хочу построить здесь».
— «Давай копеечку, и — нет проблем».
А что построено и как — не имеет значения. От слова вообще. Напрочь отсутствует видение и понимание того, что наш город должен представлять собой. Как выглядеть. Какие реальные функции должен выполнять. Как правильно обустраивать набережные, чтобы не нанести вред водным ресурсам, запасы которых сейчас «тают» буквально на глазах. И я упомянул тоже немаловажное, смысл чего — не «тюльпаны» (в явно излишних затратах на них), а безопасность и сами жизни людей.
— Но был даже смех в зале.
Разве можно над всем этим смеяться? Ну, а раз так случилось, то дай бог, чтобы этот смех оказался на самом деле хорошим.
— Что вы скажете относительно того, как проголосовали депутаты?
Прежде всего обращаю ваше внимание на то, что голосовали далеко не «дети безграмотные», а именно — депутаты. Прекрасно знающие, что такое бюллетень для тайного голосования.
Поэтому заключение счётной комиссии о наличии трёх испорченных бюллетеней говорит об очень интересных вещах. Как говорится — выводы делайте сами. А люди прекрасно поняли, что это были за бюллетени, чьи голоса, и — за кого они.
— О чём–нибудь жалеете?
Да. О том, что продолжится вся эта малограмотная политика управления «эффективными менеджерами».