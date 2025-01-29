Скулшутинг, доксинг: с какими угрозами сталкиваются белгородские дети в Сети

Эксперт отметила, что в Сети дети также сталкиваются с опасным контентом. Это различные суицидальные группы, группы смерти, которые подталкивают ребёнка к непоправимому шагу. Кроме этого, есть группы, которые пропагандируют скулшутинг. Нужно обращать внимание на контент, который пропагандирует экстремизм и терроризм. Отдельно спикер обратила внимание на кибербуллинг.