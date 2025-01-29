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Posted 29 января, 14:39

Published 29 января, 14:39

Modified 29 января, 14:41

Updated 29 января, 14:41

Скулшутинг, доксинг: с какими угрозами сталкиваются белгородские дети в Сети

Скулшутинг, доксинг: с какими угрозами сталкиваются белгородские дети в Сети

29 января 2025, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Скулшутинг, доксинг и кибербуллинг — это только часть угроз, с которыми сталкиваются белгородские дети в Сети. К чему это может привести — в нашем материале.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Галина Пятых, киберпространство несёт риски, которые могут приводить к фатальным последствиям. Среди основных опасностей — распространение личных данных детей.

Персональные данные детей, которые распространяются в интернете, мошенники используют для совершения иных преступлений. Нужно ребёнку объяснять, что можно в интернет выкладывать, а что нельзя. Из-за распространения личных данных в различных приложениях или на сайтах, есть преступления, когда ребёнок используется мошенником в преступной схеме, например, забирает деньги у пенсионеров, везёт в определённое место, переводит на определённые счета и так далее.
Галина Пятых

Эксперт отметила, что в Сети дети также сталкиваются с опасным контентом. Это различные суицидальные группы, группы смерти, которые подталкивают ребёнка к непоправимому шагу. Кроме этого, есть группы, которые пропагандируют скулшутинг. Нужно обращать внимание на контент, который пропагандирует экстремизм и терроризм. Отдельно спикер обратила внимание на кибербуллинг.

Кроме того, по словам Пятых, сейчас появилось такое явление как доксинг, когда используется личная информация не только для словесной травли, но, к примеру, и для массовой рассылки в различные органы. Как следствие, семья подвергается различным проверкам.

Хочу обратиться к родителям, потому что родители — это самые первые люди, которые стоят на страже, счастливого детства и защиты ребёнка от киберпреступлений. Прежде всего, нужно с ребёнком вести открытый диалог. Конечно, важна информационная гигиена. Кроме того, советую родителям обязательно приобрести такую программу как «Родительский контроль».
Галина Пятых
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Экстремизм#Терроризм#Белгород#Личные данные#Родительский контроль#Киберугрозы#Кибербуллинг
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