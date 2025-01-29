Рынок розничных кредитов ожидает период «впадения в спячку» и спад на 30% в 2025 году

Прогноз ВТБ на 2025 год 2025 год указывает на значительное замедление темпов роста объёма розничного кредитного портфеля. В прошлом году этот показатель увеличился на 13%, почти достигнув отметки в 39,5 трлн рублей, в то время как в текущем году, ожидается рост не более 5%. Это примерно 41,4 трлн рублей. Рынок может столкнуться с некоторыми ограничениями, такими как изменения в экономической ситуации, ужесточение кредитной политики или снижение спроса со стороны потребителей.