Рынок розничных кредитов ожидает период «впадения в спячку» и спад на 30% в 2025 году

Posted 29 января, 15:20
Published 29 января, 15:20
Modified 29 января, 15:22
Updated 29 января, 15:22
Такую прогнозную оценку озвучил заместитель президента и председатель правления ВТБ Георгий Горшков.
Розничный кредитный испытывает значительное снижение активности. Уменьшение объёма продаж на 21% к концу 2024 года в сравнении с предыдущим годом и ожидаемое дальнейшее снижение почти на 30% к 2025 году. Розничный кредитный сектор быстро продолжает «охлаждаться»
Данная тенденция вызвана высоким уровнем процентных ставок и ужесточением риск-менеджмента Центральным банком России. Это включает в себя введение макропруденциальных мер и требование обязательного подтверждения дохода для оформления кредита на автомобиль, сумма которого превышает один млн рублей. Также на рынок влияют изменения в господдержке ипотечного кредитования: происходит отход от универсальных программ и сужение числа потенциальных заёмщиков в рамках программ, предназначенных для IT-специалистов и молодых семей.
Темпы роста розничного кредитного портфеля также замедлятся: в 2024 году произошёл 13%-ный рост, а в 2025 году ожидается рост лишь в 5%. Горшков отметил, что банки сконцентрируются на качестве кредитных портфелей. Банки предпочтут для себя портрет потенциальных клиентов, который представляет собой потребителей с низкой долговой нагрузкой.
В 2025 году объём выдачи ипотечных кредитов продолжит превышать объём продаж по необеспеченному кредитованию:
Прогноз ВТБ на 2025 год 2025 год указывает на значительное замедление темпов роста объёма розничного кредитного портфеля. В прошлом году этот показатель увеличился на 13%, почти достигнув отметки в 39,5 трлн рублей, в то время как в текущем году, ожидается рост не более 5%. Это примерно 41,4 трлн рублей. Рынок может столкнуться с некоторыми ограничениями, такими как изменения в экономической ситуации, ужесточение кредитной политики или снижение спроса со стороны потребителей.
В текущем году розничный кредитный рынок собирается «впасть в спячку». Это будет наибольшее сокращение за последние годы.
«В условиях высоких ставок банки будут стремиться уделять внимание, в первую очередь, именно качеству кредитного портфеля. Таким образом, портрет розничного заёмщика развернётся в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», — заявил Горшков.
*аналитики ВТБ составили прогноз, опираясь на информацию Центрального банка России и данные Frank RG, не включая в расчёты возможности POS-кредитования.