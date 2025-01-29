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Posted 29 января, 15:20

Published 29 января, 15:20

Modified 29 января, 15:22

Updated 29 января, 15:22

Экономика и кредитование

Рынок розничных кредитов ожидает период «впадения в спячку» и спад на 30% в 2025 году

29 января 2025, 15:20
Фото: Изображение Midjourney. Экономика и кредитование
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Ипотека
В 2025 году объём розничных кредитов, оформленных, россиянами может составить 9,1 трлн руб*. Это на 30% меньше показателя предыдущего года, когда общая сумма кредитов составила 12,8 трлн. В частности, ожидается значительное сокращение объёма выдачи ипотечных и потребительских кредитов.

Такую прогнозную оценку озвучил заместитель президента и председатель правления ВТБ Георгий Горшков.

Розничный кредитный испытывает значительное снижение активности. Уменьшение объёма продаж на 21% к концу 2024 года в сравнении с предыдущим годом и ожидаемое дальнейшее снижение почти на 30% к 2025 году. Розничный кредитный сектор быстро продолжает «охлаждаться»

Данная тенденция вызвана высоким уровнем процентных ставок и ужесточением риск-менеджмента Центральным банком России. Это включает в себя введение макропруденциальных мер и требование обязательного подтверждения дохода для оформления кредита на автомобиль, сумма которого превышает один млн рублей. Также на рынок влияют изменения в господдержке ипотечного кредитования: происходит отход от универсальных программ и сужение числа потенциальных заёмщиков в рамках программ, предназначенных для IT-специалистов и молодых семей.

Темпы роста розничного кредитного портфеля также замедлятся: в 2024 году произошёл 13%-ный рост, а в 2025 году ожидается рост лишь в 5%. Горшков отметил, что банки сконцентрируются на качестве кредитных портфелей. Банки предпочтут для себя портрет потенциальных клиентов, который представляет собой потребителей с низкой долговой нагрузкой.

В 2025 году объём выдачи ипотечных кредитов продолжит превышать объём продаж по необеспеченному кредитованию:

  • рынок ипотечных кредитов может достигнуть около 3,3 трлн рублей, что на треть ниже прошлогодних показателей;
  • выдачи автокредитов снизятся до уровня ниже 2 трлн рублей, что означает сокращение не менее чем на 20% к 2024 году;
  • объём продаж потребительских кредитов достигнет максимума в 3,8 трлн рублей, сократившись на треть к 2024 году.

Прогноз ВТБ на 2025 год 2025 год указывает на значительное замедление темпов роста объёма розничного кредитного портфеля. В прошлом году этот показатель увеличился на 13%, почти достигнув отметки в 39,5 трлн рублей, в то время как в текущем году, ожидается рост не более 5%. Это примерно 41,4 трлн рублей. Рынок может столкнуться с некоторыми ограничениями, такими как изменения в экономической ситуации, ужесточение кредитной политики или снижение спроса со стороны потребителей.

В текущем году розничный кредитный рынок собирается «впасть в спячку». Это будет наибольшее сокращение за последние годы.

«В условиях высоких ставок банки будут стремиться уделять внимание, в первую очередь, именно качеству кредитного портфеля. Таким образом, портрет розничного заёмщика развернётся в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», — заявил Горшков.

*аналитики ВТБ составили прогноз, опираясь на информацию Центрального банка России и данные Frank RG, не включая в расчёты возможности POS-кредитования.

Аналитика ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырос на 2%
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