Прогноз ВТБ: автокредитование будет тормозить

Posted 29 января, 17:24
Published 29 января, 17:24
Modified 29 января, 17:24
Updated 29 января, 17:24
С четвёртого квартала 2024 года зафиксировали значительное снижение спроса на автокредиты. В этот период объём продаж на рынке сократился на 44% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и составил 398 миллиардов рублей.
В 2025 году на сегмент продолжат давить высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки. Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, подтверждение дохода при покупке авто стоимостью более 1 млн рублей, рост цен на машины и новые обязательные сборы.
При текущих условиях транспорт будут покупать себе те, кто может рассчитывать на госпрограммы, и граждане с высоким доходом. Больше б/у автомобилей будут привозить из-за границы из-за более привлекательной цены. «Китайцы» и отечественные авто всё также будут популярнее всего.
После краткого периода стабилизации ситуация на рынке автокредитования вновь ухудшилась. В ближайшее время россияне, вероятно, будут откладывать покупку автомобиля и копить средства на вкладах, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.