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Posted 29 января, 17:24

Published 29 января, 17:24

Modified 29 января, 17:24

Updated 29 января, 17:24

Прогноз ВТБ: автокредитование будет тормозить

Прогноз ВТБ: автокредитование будет тормозить

29 января 2025, 17:24
Фото: Изображение Midjourney.
Спрос на автокредиты может упасть из-за высокой ключевой ставки ЦБ, от которой зависят и проценты по кредитам, а также цены на автомобили. Общие выдачи могут упасть до уровня ниже 2 триллионов рублей — это на 20% меньше, чем в 2024 году, рассказали аналитики ВТБ.

С четвёртого квартала 2024 года зафиксировали значительное снижение спроса на автокредиты. В этот период объём продаж на рынке сократился на 44% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и составил 398 миллиардов рублей.

В 2025 году на сегмент продолжат давить высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки. Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, подтверждение дохода при покупке авто стоимостью более 1 млн рублей, рост цен на машины и новые обязательные сборы.

При текущих условиях транспорт будут покупать себе те, кто может рассчитывать на госпрограммы, и граждане с высоким доходом. Больше б/у автомобилей будут привозить из-за границы из-за более привлекательной цены. «Китайцы» и отечественные авто всё также будут популярнее всего.

После краткого периода стабилизации ситуация на рынке автокредитования вновь ухудшилась. В ближайшее время россияне, вероятно, будут откладывать покупку автомобиля и копить средства на вкладах, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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#Алёна Мальцева#Автокредитование
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