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Posted 29 января, 16:22

Published 29 января, 16:22

Modified 29 января, 17:37

Updated 29 января, 17:37

Белгородскую область атаковали минимум шесть украинских беспилотников

Повреждены предприятие, автобус и дом: Белгородская область вновь под ударом ВСУ

29 января 2025, 16:22
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородскую область атаковали минимум шесть украинских беспилотников

Сюжет
Пожар
Очередной раз за день украинские военные атакуют приграничье региона. Есть ли пострадавшие?

Область попала под атаку несколько раз. В селе Двулучное Валуйского округа четыре дрона напали на территорию местного предприятия. В результате огонь охватил крышу одного здания, повреждения получил грузовик.

На дороге между Двулучным и селом Уразово БПЛА ударил по микроавтобусу. Находились ли внутри пассажиры в момент атаки — неизвестно, но транспорт повреждён. Журналисты Бел.Ру делали карту опасных дорог региона. Посмотреть её можно здесь.

Шестой беспилотник залетел в частный сектор и взорвался. В одном доме выбило окна, повреждены фасад и забор.

В этот раз обошлось без жертв. Днём из-за детонации БПЛА в Разумном погибли мама и её двухлетний сын. Пострадали мужчина и ещё один ребёнок. Как рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова, состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Отца семейства отпустили домой долечиваться амбулаторно, а 14-летнего мальчика пришлось госпитализировать — у него минно-взрывная травма. Транспортировать в Москву ребёнка не собираются.

Погибший малыш пополнил печальную статистику жертв ВСУ в Белгородской области. За 2024 год пострадали почти 350 несовершеннолетних. Погиб 51 ребёнок.

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