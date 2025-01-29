Повреждены предприятие, автобус и дом: Белгородская область вновь под ударом ВСУ

Posted 29 января, 16:22
Published 29 января, 16:22
Modified 29 января, 17:37
Updated 29 января, 17:37
Область попала под атаку несколько раз. В селе Двулучное Валуйского округа четыре дрона напали на территорию местного предприятия. В результате огонь охватил крышу одного здания, повреждения получил грузовик.
На дороге между Двулучным и селом Уразово БПЛА ударил по микроавтобусу. Находились ли внутри пассажиры в момент атаки — неизвестно, но транспорт повреждён. Журналисты Бел.Ру делали карту опасных дорог региона. Посмотреть её можно здесь.
Шестой беспилотник залетел в частный сектор и взорвался. В одном доме выбило окна, повреждены фасад и забор.
В этот раз обошлось без жертв. Днём из-за детонации БПЛА в Разумном погибли мама и её двухлетний сын. Пострадали мужчина и ещё один ребёнок. Как рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова, состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
Отца семейства отпустили домой долечиваться амбулаторно, а 14-летнего мальчика пришлось госпитализировать — у него минно-взрывная травма. Транспортировать в Москву ребёнка не собираются.
Погибший малыш пополнил печальную статистику жертв ВСУ в Белгородской области. За 2024 год пострадали почти 350 несовершеннолетних. Погиб 51 ребёнок.