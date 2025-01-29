Повреждены предприятие, автобус и дом: Белгородская область вновь под ударом ВСУ

В этот раз обошлось без жертв. Днём из-за детонации БПЛА в Разумном погибли мама и её двухлетний сын. Пострадали мужчина и ещё один ребёнок. Как рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Крылова, состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.