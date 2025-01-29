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Posted 29 января, 07:27

Published 29 января, 07:27

Modified 29 января, 07:29

Updated 29 января, 07:29

Последствия ночной атаки на белгородский Грайворон

Понадобилась операция: число белгородцев, пострадавших при ночной атаке, выросло

29 января 2025, 07:27
Фото: t.me/Voenkor_PB. Последствия ночной атаки на белгородский Грайворон

ВСУ атаковали Белгород и восемь районов, есть раненые и разрушения

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Обстрел
Удары по муниципалитетам нанесли 28 января. Пострадали два мирных жителя, есть разрушения.

Больше всего разрушений накануне зафиксировали в Грайворонском округе, по которому ВСУ ударили 32 раза. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал об ударе по МКД в Грайвороне, однако к утру выяснилось, что пострадали два человека.

Одного белгородца пришлось госпитализировать с проникающим ранением грудной клетки. Ему провели операцию, мужчина остаётся в реанимации.

Уже утром к медикам обратилась и женщина — у неё минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Сейчас она находится дома.

Всего в муниципалитете повреждены 10 квартир в трёх МКД, соцобъект, 17 машин и один частный дом.

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Один частный дом пострадал в Белгородском районе, один дом и ЛЭП — в Волоконовском, а соцобъект, ЛЭП и одно домовладение — в Краснояружском районе. Всего по этим трём муниципалитетам ударили 64 раза.

Кроме этого, над Белгородом сбили ещё два БПЛА. Разрушений нет.

Один дрон ударил по Борисовскому району, четыре — по Валуйскому округу, два — по Прохоровскому району и 18 — по Шебекинскому округу. В этих муниципалитетах обошлось без последствий.

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