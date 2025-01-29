Понадобилась операция: число белгородцев, пострадавших при ночной атаке, выросло

Больше всего разрушений накануне зафиксировали в Грайворонском округе, по которому ВСУ ударили 32 раза. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал об ударе по МКД в Грайвороне, однако к утру выяснилось, что пострадали два человека.