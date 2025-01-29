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Posted 29 января, 10:53

Published 29 января, 10:53

Modified 29 января, 10:55

Updated 29 января, 10:55

Епанчинцев: белгородскому бизнесу нужно больше рассказывать о мерах поддержки

Поддержка, соцконтракты и НДС: что волнует белгородский бизнес

29 января 2025, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.

Епанчинцев: белгородскому бизнесу нужно больше рассказывать о мерах поддержки

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Новости Белгорода
В областном центре состоялся круглый стол для бизнесменов. Итоги подвёл уполномоченный по правам предпринимателей Белгородской области Владислав Епанчинцев.

Как рассказал журналистам Бел.Ру бизнес-омбудсмен, запросы на проведение круглого стола были как от представителей властей и ведомств, так и от предпринимателей. Триггером-катализатором стал проект «День дублёра».

Епанчинцев отметил, что на сегодняшний день белгородских предпринимателей интересует поддержка сельхозпроизводителей, вопросы, связанные с НДС, соцконтрактами и меры поддержки.

Люди до сих пор не знают, что могут получить до 10 млн рублей на оборудование, 450 тысяч рублей на продвижение. Важно предпринимателей собирать и рассказывать им об этом. Во время круглого стола у аудитории был живой интерес к темам соцконтрактов. В дальнейшем все процессы можно будет «сшить» в непрерывную цепочку — от соцконтрактов, через проект «Новые возможности» к дальнейшему сопровождению и ведению бизнеса.
Владислав Епанчинцев

Бизнес-омбудсмен добавил, что подобные мероприятия нужно проводить раз в квартал. Подробности в места событий — в нашем материале.

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