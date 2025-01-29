Поддержка, соцконтракты и НДС: что волнует белгородский бизнес

Posted 29 января, 10:53
Published 29 января, 10:53
Modified 29 января, 10:55
Updated 29 января, 10:55
Как рассказал журналистам Бел.Ру бизнес-омбудсмен, запросы на проведение круглого стола были как от представителей властей и ведомств, так и от предпринимателей. Триггером-катализатором стал проект «День дублёра».
Епанчинцев отметил, что на сегодняшний день белгородских предпринимателей интересует поддержка сельхозпроизводителей, вопросы, связанные с НДС, соцконтрактами и меры поддержки.
Люди до сих пор не знают, что могут получить до 10 млн рублей на оборудование, 450 тысяч рублей на продвижение. Важно предпринимателей собирать и рассказывать им об этом. Во время круглого стола у аудитории был живой интерес к темам соцконтрактов. В дальнейшем все процессы можно будет «сшить» в непрерывную цепочку — от соцконтрактов, через проект «Новые возможности» к дальнейшему сопровождению и ведению бизнеса.
Владислав Епанчинцев
Бизнес-омбудсмен добавил, что подобные мероприятия нужно проводить раз в квартал. Подробности в места событий — в нашем материале.