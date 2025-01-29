Под Белгородом произошла трагедия, а осуждённый Полежаев мог вернуться из зоны СВО

Параллельно с ремонтом Нового моста в порядок продолжают приводить и дорогу на Красноармейской улице. Тот факт, что обе дороги перекрывают в одно время, очень не понравился жителям Белгорода. Они предложили перекрыть движение по мосту только после завершения работ на Красноармейской улице.