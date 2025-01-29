Под Белгородом произошла трагедия, а осуждённый Полежаев мог вернуться из зоны СВО

Posted 29 января, 15:30
Published 29 января, 15:30
Modified 29 января, 15:30
Updated 29 января, 15:30
Днём 29 января украинский беспилотник атаковал частный дом в посёлке Разумное Белгородского района. Половина двухэтажного здания оказалась разрушена. Очевидцы стали сообщать, что под завалами могли оказаться люди.
Позже информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, во время атаки погибли двухлетний ребёнок и его мать. Ранения получили ещё один ребёнок — 14-летний подросток — и отец семейства: у ребёнка диагностировали ранения, а у мужчины — ожоги лица.
Очевидцы рассказали, как вытаскивали людей из-под завалов: сначала удалось вытащить тело малыша, затем — его матери.
Параллельно с ремонтом Нового моста в порядок продолжают приводить и дорогу на Красноармейской улице. Тот факт, что обе дороги перекрывают в одно время, очень не понравился жителям Белгорода. Они предложили перекрыть движение по мосту только после завершения работ на Красноармейской улице.
Однако ждать завершения работ на Красноармейской придётся долго — до 30 мая, а Новый мост тем временем уже начали ремонтировать, поскольку его состояние оценили как предаварийное. Здесь работы планируется завершить к концу 2025 года.
График пытались выстроить так, чтобы снизить возможные неудобства, отметил градоначальник. Тем не менее опасения белгородцев оправдались: утром на Новом мосту действительно наблюдалась пробка.
Некоторые белгородцы заметили в областной больнице мужчину, похожего на бывшего мэра областного центра и экс-замгубернатора Константина Полежаева. Хотя в данный момент осуждённый за взятки чиновник должен находиться в зоне СВО, если он действительно ранее подписал контракт с Минобороны РФ.
Напомним, что задержали Полежаева в 2023 году, а позже осудили его на пять лет лишения свободы и выписали штраф в размере 36 млн рублей. Однако он сообщил, что хочет отправиться в зону СВО, поэтому подписал соответствующий контракт. Отправился ли туда чиновник, неизвестно, но его дело приостановили.