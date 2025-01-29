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Posted 29 января, 13:38

Published 29 января, 13:38

Modified 29 января, 13:38

Updated 29 января, 13:38

Белгородцы почувствовали запах гари

Опять? Под Белгородом вновь почувствовали запах гари

29 января 2025, 13:38
Фото: 1MI. Белгородцы почувствовали запах гари

Жители посёлка под Белгородом сообщили о запахе гари

Запах распространился в Майском. Причину ещё предстоит установить.

Министр природопользования региона Роман Татаринцев сообщил, что белгородцы из посёлка Майский обратились к нему по поводу сильного запаха гари в населённом пункте. Минприроды пообещало проверить ситуацию на месте.

Минувшей осенью жители Белгорода были обеспокоены запахом гари и дымом, который окутывал город и район. Минприроды объяснило это ландшафтными пожарами, в том числе горением торфяников в Масловой Пристани. Минимальные осадки и жаркое лето способствовали частым возгораниям, причём в сентябре было зафиксировано более 300 очагов.

После жалоб на запах гари в Белгороде Роспотребнадзор проверил воздух на загрязняющие вещества. Замеры показали, что на 4 октября превышений допустимых норм не было. Однако в случае появления дыма и ухудшения самочувствия жителям рекомендовали ограничить нахождение на улице и пить больше воды.

Также белгородцы замечали желтоватый осадок, но он оказался временным явлением, вызванным пыльными отложениями с юга России. Министр природопользования Роман Татаринцев объяснил, что этот осадок не представляет опасности для здоровья.

Опять о старом? Белгородцы вновь пожаловались на запах гари
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#Анна Селищева#Общество#Белгородский район#Майский#Белгород#Роман Татаринцев#Гарь
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