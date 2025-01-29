Опять? Под Белгородом вновь почувствовали запах гари

После жалоб на запах гари в Белгороде Роспотребнадзор проверил воздух на загрязняющие вещества. Замеры показали, что на 4 октября превышений допустимых норм не было. Однако в случае появления дыма и ухудшения самочувствия жителям рекомендовали ограничить нахождение на улице и пить больше воды.