Опять? Под Белгородом вновь почувствовали запах гари

Posted 29 января, 13:38
Published 29 января, 13:38
Modified 29 января, 13:38
Updated 29 января, 13:38
Министр природопользования региона Роман Татаринцев сообщил, что белгородцы из посёлка Майский обратились к нему по поводу сильного запаха гари в населённом пункте. Минприроды пообещало проверить ситуацию на месте.
Минувшей осенью жители Белгорода были обеспокоены запахом гари и дымом, который окутывал город и район. Минприроды объяснило это ландшафтными пожарами, в том числе горением торфяников в Масловой Пристани. Минимальные осадки и жаркое лето способствовали частым возгораниям, причём в сентябре было зафиксировано более 300 очагов.
После жалоб на запах гари в Белгороде Роспотребнадзор проверил воздух на загрязняющие вещества. Замеры показали, что на 4 октября превышений допустимых норм не было. Однако в случае появления дыма и ухудшения самочувствия жителям рекомендовали ограничить нахождение на улице и пить больше воды.
Также белгородцы замечали желтоватый осадок, но он оказался временным явлением, вызванным пыльными отложениями с юга России. Министр природопользования Роман Татаринцев объяснил, что этот осадок не представляет опасности для здоровья.