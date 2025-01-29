Ночью ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Белгородской области. Есть ли пострадавшие?

Posted 29 января, 14:06
Published 29 января, 14:06
Modified 29 января, 14:08
Updated 29 января, 14:08
Прошедшей ночью бригаду скорой помощи атаковал пролетавший мимо беспилотник ВСУ. Произошло всё в Грайворонском округе.
По известной информации, никто из находящихся в транспорте людей не пострадал. Пациента пришлось госпитализировать с помощью другой бригады. Однако само авто и перевозимое оборудование оказались серьёзно повреждены.
Вероятно, внутри скорой помощи находился белгородец, получивший ранения при атаке БПЛА по многоквартирному дому в Грайвороне. Мужчину пришлось отвезти в горбольницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.