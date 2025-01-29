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Posted 29 января, 14:06

Published 29 января, 14:06

Modified 29 января, 14:08

Updated 29 января, 14:08

Последствия атаки ВСУ

Ночью ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Белгородской области. Есть ли пострадавшие?

29 января 2025, 14:06
Фото: страница Алексея Жирова. Последствия атаки ВСУ

Украинский дрон ударил по бригаде скорой помощи в Белгородской области

Сюжет
Скорая помощь
Машина с пациентом внутри попала под удар вражеского беспилотника в Грайворонском округе.

Прошедшей ночью бригаду скорой помощи атаковал пролетавший мимо беспилотник ВСУ. Произошло всё в Грайворонском округе.

По известной информации, никто из находящихся в транспорте людей не пострадал. Пациента пришлось госпитализировать с помощью другой бригады. Однако само авто и перевозимое оборудование оказались серьёзно повреждены.

Вероятно, внутри скорой помощи находился белгородец, получивший ранения при атаке БПЛА по многоквартирному дому в Грайвороне. Мужчину пришлось отвезти в горбольницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: страница Алексея Жирова
Белгородца госпитализировали после ночной атаки на регион
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#Александра Склярова#Белгородская область#Скорая помощь#Белгород#Грайворонский горокруг#Скорая#Алексей Жиров#Атака ВСУ#БПЛА
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