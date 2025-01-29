Неужели Букля? В белгородском зоопарке рассказали о новом обитателе

Имя ей пока не придумали, поэтому поручили это дело белгородцам. Некоторые сразу же предложили Буклю — именно так звали полярную сову Гарри Поттера из одноимённой серии книг и фильмов. Другие же предложили дать ей одно из «русских» имён: Снежана, Вьюга, Поля и другие.