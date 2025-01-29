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Posted 29 января, 10:47

Published 29 января, 10:47

Modified 29 января, 10:47

Updated 29 января, 10:47

Сова стала новым жителем зоопарка

Неужели Букля? В белгородском зоопарке рассказали о новом обитателе

29 января 2025, 10:47
Фото: 1MI. Сова стала новым жителем зоопарка

Белгородцам предлагают подобрать имя для полярной совы из зоопарка

Сюжет
Зоопарк
Белгородцам рассказали о новом жителе местного зоопарка — им стала полярная сова. Теперь посетителям предлагают придумать имя новоприбывшей птице.

В белгородский зоопарк привезли нового жителя: им стала полярная сова. Птица родилась в 2023 году в Ленинградском зоопарке, откуда её и привезли в Белгородскую область.

Гости уже могут познакомиться с новым жителем: её разместили недалеко от входа. Однако посетителей просят не пугать птицу и дать ей освоиться.

Имя ей пока не придумали, поэтому поручили это дело белгородцам. Некоторые сразу же предложили Буклю — именно так звали полярную сову Гарри Поттера из одноимённой серии книг и фильмов. Другие же предложили дать ей одно из «русских» имён: Снежана, Вьюга, Поля и другие.

Сотрудники учреждения рассказали, что полярные совы летают совершенно бесшумно благодаря своему особому оперению, а головы они могут поворачивать на 280 градусов — по 140 в каждую сторону.

Кроме того, у таких сов зрение в 10 раз превосходит человеческое. Средний их возраст — девять лет, однако в условиях зоопарка они могут дожить и до 28 лет.

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