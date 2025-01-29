Неужели Букля? В белгородском зоопарке рассказали о новом обитателе

Posted 29 января, 10:47
Published 29 января, 10:47
Modified 29 января, 10:47
Updated 29 января, 10:47
В белгородский зоопарк привезли нового жителя: им стала полярная сова. Птица родилась в 2023 году в Ленинградском зоопарке, откуда её и привезли в Белгородскую область.
Гости уже могут познакомиться с новым жителем: её разместили недалеко от входа. Однако посетителей просят не пугать птицу и дать ей освоиться.
Имя ей пока не придумали, поэтому поручили это дело белгородцам. Некоторые сразу же предложили Буклю — именно так звали полярную сову Гарри Поттера из одноимённой серии книг и фильмов. Другие же предложили дать ей одно из «русских» имён: Снежана, Вьюга, Поля и другие.
Сотрудники учреждения рассказали, что полярные совы летают совершенно бесшумно благодаря своему особому оперению, а головы они могут поворачивать на 280 градусов — по 140 в каждую сторону.
Кроме того, у таких сов зрение в 10 раз превосходит человеческое. Средний их возраст — девять лет, однако в условиях зоопарка они могут дожить и до 28 лет.