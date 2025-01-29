Нет и 20 «квадратов»: под Белгородом нашли одну из самых маленьких квартир

Posted 29 января, 11:26
Published 29 января, 11:26
Modified 29 января, 11:26
Updated 29 января, 11:26
Специалисты узнали, что одна из самых маленьких съёмных квартир в ЦФО находится в Старом Осколе. Её общая площадь составляет всего 17 квадратных метров. Арендовать её предлагают за 12 тысяч рублей в месяц.
Интересно и то, что в эту стоимость уже входит оплата услуг ЖКХ, поэтому никаких дополнительных трат жителям совершать не придётся.
Из-за своего небольшого размера белгородская квартира заняла последнее, десятое, место в топе небольших съёмных квартир в ЦФО.
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