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Posted 29 января, 11:26

Published 29 января, 11:26

Modified 29 января, 11:26

Updated 29 января, 11:26

За тесные условия просят 12 тысяч рублей в месяц

Нет и 20 «квадратов»: под Белгородом нашли одну из самых маленьких квартир

29 января 2025, 11:26
Фото: Изображение Midjourney. За тесные условия просят 12 тысяч рублей в месяц

Белгородская область вошла в топ-10 маленьких съёмных квартир в ЦФО

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Специалисты портала «Циан» определили, в каком регионе в ЦФО сдаётся в аренду самая маленькая квартира. Белгородская область тоже попала в этот топ-10.

Специалисты узнали, что одна из самых маленьких съёмных квартир в ЦФО находится в Старом Осколе. Её общая площадь составляет всего 17 квадратных метров. Арендовать её предлагают за 12 тысяч рублей в месяц.

Интересно и то, что в эту стоимость уже входит оплата услуг ЖКХ, поэтому никаких дополнительных трат жителям совершать не придётся.

Из-за своего небольшого размера белгородская квартира заняла последнее, десятое, место в топе небольших съёмных квартир в ЦФО.

Съёмная квартира в Старом Осколе
Съёмная квартира в Старом Осколе
Съёмная квартира в Старом Осколе
Съёмная квартира в Старом Осколе. Фото: «Циан»

В список также вошли:

  • 9-е место: 16,5 «квадрата» в Твери;
  • 8-е место: 16 «квадратов» в Кольчугино Владимирской области;
  • 7-е место: 15 «квадратов» в Липецке;
  • 6-е место: 15 «квадратов» в Рязани;
  • 5-е место: 15 «квадратов» в Смоленске;
  • 4-е место: 13 «квадратов» в Лакинске Владимирской области;
  • 3-е место: 13 «квадратов» в Александрове Владимирской области;
  • 2-е место: 12,4 «квадрата» в Иваново;
  • 1-е место: 11,3 «квадрата» в Воронеже.
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