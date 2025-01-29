Не только маски? Уйдут ли белгородские школьники на карантин из-за вспышки ОРВИ

Posted 29 января, 18:46
Published 29 января, 18:46
Modified 29 января, 18:48
Updated 29 января, 18:48
В среду, 29 января, стало известно, что в детской областной клинической больнице Белгорода ввели масочный режим. Ограничения начали действовать ещё 27-го числа. Теперь защитные маски должны носить сотрудники учреждений и все посетители.
Обеспокоенные родители спросили, собираются ли в связи с ростом заболеваемости вводить карантин для школьников. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что нет.
Он объяснил, что увеличение количества случаев заражения действительно зафиксировано, но он не превышает нормы. Карантин власти могут ввести в отдельных группах, детсадах, классах и школах, если превышен допустимый эпидемиологический порог. Тем не менее, власти будут и дальше отслеживать численность заражённых.
Глава региона выразил надежду, что положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию окажет прививочная кампания, которую провели в прошлом году. Гладков отметил, что она уже себя зарекомендовала: в декабре и первой половине января случаев заболевания не так много.