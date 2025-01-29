Не только маски? Уйдут ли белгородские школьники на карантин из-за вспышки ОРВИ

Он объяснил, что увеличение количества случаев заражения действительно зафиксировано, но он не превышает нормы. Карантин власти могут ввести в отдельных группах, детсадах, классах и школах, если превышен допустимый эпидемиологический порог. Тем не менее, власти будут и дальше отслеживать численность заражённых.