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Posted 29 января, 18:46

Published 29 января, 18:46

Modified 29 января, 18:48

Updated 29 января, 18:48

Гладков ответил на вопросы родителей о возможном карантине

Не только маски? Уйдут ли белгородские школьники на карантин из-за вспышки ОРВИ

29 января 2025, 18:46
Фото: 1MI.

Гладков ответил на вопросы родителей о возможном карантине

Сюжет
Дети
Масочный режим в детской больнице Белгорода вызвал волнения среди жителей. Школьников могут отправить на карантин?

В среду, 29 января, стало известно, что в детской областной клинической больнице Белгорода ввели масочный режим. Ограничения начали действовать ещё 27-го числа. Теперь защитные маски должны носить сотрудники учреждений и все посетители.

Обеспокоенные родители спросили, собираются ли в связи с ростом заболеваемости вводить карантин для школьников. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что нет.

Он объяснил, что увеличение количества случаев заражения действительно зафиксировано, но он не превышает нормы. Карантин власти могут ввести в отдельных группах, детсадах, классах и школах, если превышен допустимый эпидемиологический порог. Тем не менее, власти будут и дальше отслеживать численность заражённых.

Глава региона выразил надежду, что положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию окажет прививочная кампания, которую провели в прошлом году. Гладков отметил, что она уже себя зарекомендовала: в декабре и первой половине января случаев заболевания не так много.

Коронавирус вернулся? Белгородцам сообщили о введении масочного режима
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Дети#Карантин#Орви#Школа#Заболеваемость#Масочный режим#Белгород
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