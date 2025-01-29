Не хотят «гнить в земле»? Почему часть белгородцев просит, чтобы их кремировали

Posted 29 января, 11:10
Published 29 января, 11:10
Modified 29 января, 16:31
Updated 29 января, 16:31
Чёткого ответа на вопрос о том, есть ли среди белгородцев активный спрос на кремацию, нет. За услугой в местные ритуальные агентства обращаются родные в том случае, если усопший сам этого пожелал при жизни. Кремация обходится значительно дешевле, чем похороны. Поэтому некоторые заранее ответственно подходят к данному вопросу и избавляют родных от крупных затрат.
Такие люди, рассказала владелица ритуальной компании «Мемориал» Людмила Красильникова, сами откладывают деньги и передают их потом близким, приобретают надгробия, готовят место под захоронение собственного тела.
Сильное влияние оказывает менталитет и православная вера. В обществе просто не принято кремировать умерших. Управляющий похоронного бюро «Белгород Ритуал» Алексей говорил, что были случаи, когда его клиенты соглашались на кремацию, но позже их отговаривала семья. Горожане категории «постарше» чаще против, а вот будущее поколение, скорее всего, изменит взгляд на кремацию. Тогда в области и понадобится крематорий, считает мужчина.
Но есть и те, кто обращаются за услугой неоднократно. Так люди могут похоронить всех родственников в одной могиле. Отдельного внимания стоит факт, что чаще кремировать близких просят не белгородцы, а приезжие и жители Украины. Почему так происходит, мы писали в этом материале.