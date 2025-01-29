Не хотят «гнить в земле»? Почему часть белгородцев просит, чтобы их кремировали

Сильное влияние оказывает менталитет и православная вера. В обществе просто не принято кремировать умерших. Управляющий похоронного бюро «Белгород Ритуал» Алексей говорил, что были случаи, когда его клиенты соглашались на кремацию, но позже их отговаривала семья. Горожане категории «постарше» чаще против, а вот будущее поколение, скорее всего, изменит взгляд на кремацию. Тогда в области и понадобится крематорий, считает мужчина.