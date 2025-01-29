Наркоманами не рождаются: в чём причины появления зависимости и как уберечь от неё

Posted 29 января, 14:33
Published 29 января, 14:33
Modified 29 января, 14:35
Updated 29 января, 14:35
Употребление наркотиков — верный способ умереть молодым. Среди наркоманов — чаще всего молодые люди не старше 35 лет.
У большинства из них знакомство с наркотиками происходит «за компанию», из-за желания казаться старше, для ухода от проблем и ради острых ощущений. В результате наркоман лишается друзей, поскольку становится им не интересен, а вся его жизнь сводится к поиску и употреблению новой дозы. А дальше — мучительные болезни и неминуемая смерть.
Почему так происходит, как выстроить доверительные отношения и помочь ребёнку удержаться от пагубной зависимости, рассказывает медицинский психолог областного наркодиспансера Елизавета Бочарникова.
По словам Елизаветы Бочарниковой, одна из главных причин употребления — решение эмоциональных проблем. Подростки часто пытаются избежать трудно переживаемых эмоций, таких как тревога, обида, скука или страх. Желание быть «как все» и принимать участие в компании сверстников также играет немаловажную роль.
К сожалению, многие подростки не могут найти поддержки в семье. Конфликты с родителями или отсутствие эмоциональной близости становятся катализаторами пагубных привычек.
«Важно осознать, что для предотвращения употребления наркотиков необходимо создание безопасной и поддерживающей среды в семье. Если у родителей с ребёнком тёплые, доверительные отношения, если сын или дочь могут открыто обсудить свои чувства и переживания без осуждения со стороны родителей, то и проблему можно решить в зачатке», — подчёркивает Бочарникова.
Если ребёнок столкнулся с ситуацией, когда его друг употребляет наркотики, задача родителей — не терять спокойствия и предложить поддержку. Важно сесть и поговорить с ребёнком, уточнив, что именно его беспокоит в поведении друга.
Задайте вопросы: «Что ты знаешь о наркотиках? Как ты чувствуешь себя, когда друг пытается манипулировать тобой?» Поговорите о дружбе, как он видит отношения с другом, как наркомания друга влияет на его отношение, чувства.
«Проявите по отношению к другу не осуждение, а обеспокоенность», — советует психолог.
Обсудите причины и последствия наркомании, предложите здоровые альтернативы. Предложите ребёнку подумать, как он может помочь другу, расскажите о доступной медицинской помощи. Расскажите, что это можно сделать анонимно.
«Доверие, поддержка и понимание могут стать важным шагом в решении проблемы», — заключает специалист.
Подобные ситуации — одно из самых сложных испытаний для родителей. Но и здесь, по словам Бочарниковой, важно не терять надежды:
«Задача родителей с раннего возраста — создать атмосферу безусловной любви и безопасности дома. Очень важно показывать, что вы готовы поддержать, несмотря на любые проблемы. Честно скажите о своих чувствах».
Она советует начинать разговор с беспокойства: «Мне страшно, что ты оказалась в плохой компании» либо «Я заметила, что ты стала меньше общаться со мной, и это меня тревожит». Главное — говорить спокойно и без обвинений.
Постарайтесь выяснить, чем занимаются друзья, и предложите альтернативные способы проведения времени, например, хобби или путешествия. Важно отвлечь ребёнка и показать, что вы всегда готовы поддержать. Одновременно вы получите больше информации, которая сможет помочь понять, в каком направлении двигаться дальше. Если же ваши усилия не приводят к результату, совместное обращение к психологу поможет разобраться в ситуации и найти решение.
«Не надо стесняться обращаться за помощью. Подростковый период может быть непростым как для детей, так и для родителей», — отмечает Бочарникова.
Вопрос о том, что делает подростка наркоманом, сложен и многогранен. Зависимость развивается под влиянием множества факторов — социальных, биологических и психологических. По словам Елизаветы Бочарниковой, основные — это круг общения, отношение в семье и индивидуальные особенности подростка.
«Первое знакомство с наркотиками чаще всего происходит в подростковом возрасте, когда психика ещё нестабильна и не до конца осознаёт последствия. Поэтому так важны профилактика и поддержка, как на уровне семьи, так и на уровне общества», — отмечает психолог.
Разумеется, «лишние деньги» вызывают беспокойство родителей. Чаще всего подростки пытаются казаться взрослыми и уверенными в себе, они могут начать искать способы заработка — как легальные, так и нелегальные.
«Поговорите с ребёнком. Если он чувствует поддержку и доверие в семье, то непременно расскажет. Скажите честно, что вас беспокоит», — советует психолог.
Важно быть открытыми и честными в диалоге. Спросите: «Ты заработал много денег. Меня это тревожит. Ты не совершил ничего противозаконного?» Обсудите с ребёнком возможные последствия. Поговорите о планах на будущее.
Если подросток не идёт на контакт и ситуация вызывает сильное беспокойство, стоит обратиться за помощью к специалистам. Горячая линия телефона доверия: +7 (7422) 24-75-75.
«Главное — сохранить психологическую связь и вернуть доверие, а затем вместе искать путь в безопасное будущее», — заключает Елизавета Бочарникова.