Наркоманами не рождаются: в чём причины появления зависимости и как уберечь от неё

Постарайтесь выяснить, чем занимаются друзья, и предложите альтернативные способы проведения времени, например, хобби или путешествия. Важно отвлечь ребёнка и показать, что вы всегда готовы поддержать. Одновременно вы получите больше информации, которая сможет помочь понять, в каком направлении двигаться дальше. Если же ваши усилия не приводят к результату, совместное обращение к психологу поможет разобраться в ситуации и найти решение.