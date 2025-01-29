bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 14:33

Published 29 января, 14:33

Modified 29 января, 14:35

Updated 29 января, 14:35

Наркомания — страшное явление, которое уносит жизни молодых людей

Наркоманами не рождаются: в чём причины появления зависимости и как уберечь от неё

29 января 2025, 14:33
Фото: 1MI. Наркомания — страшное явление, которое уносит жизни молодых людей

Белгородцам рассказали, как уберечь детей от наркомании

Сюжет
Дети
Наркомания среди подростков — серьёзная угроза. Как предотвратить зависимость и поддержать ребёнка, если он столкнулся с проблемой?

Употребление наркотиков — верный способ умереть молодым. Среди наркоманов — чаще всего молодые люди не старше 35 лет.

У большинства из них знакомство с наркотиками происходит «за компанию», из-за желания казаться старше, для ухода от проблем и ради острых ощущений. В результате наркоман лишается друзей, поскольку становится им не интересен, а вся его жизнь сводится к поиску и употреблению новой дозы. А дальше — мучительные болезни и неминуемая смерть.

Почему так происходит, как выстроить доверительные отношения и помочь ребёнку удержаться от пагубной зависимости, рассказывает медицинский психолог областного наркодиспансера Елизавета Бочарникова.

Почему подростки начинают употреблять наркотики?

По словам Елизаветы Бочарниковой, одна из главных причин употребления — решение эмоциональных проблем. Подростки часто пытаются избежать трудно переживаемых эмоций, таких как тревога, обида, скука или страх. Желание быть «как все» и принимать участие в компании сверстников также играет немаловажную роль.

К сожалению, многие подростки не могут найти поддержки в семье. Конфликты с родителями или отсутствие эмоциональной близости становятся катализаторами пагубных привычек.

«Важно осознать, что для предотвращения употребления наркотиков необходимо создание безопасной и поддерживающей среды в семье. Если у родителей с ребёнком тёплые, доверительные отношения, если сын или дочь могут открыто обсудить свои чувства и переживания без осуждения со стороны родителей, то и проблему можно решить в зачатке», — подчёркивает Бочарникова.
Для профилактики наркомании нужно разговаривать с ребёнком и поддерживать тёплую атмосферу в семье
Для профилактики наркомании нужно разговаривать с ребёнком и поддерживать тёплую атмосферу в семье. Фото: 1MI

Как поддержать ребёнка, если его друг стал наркоманом?

Если ребёнок столкнулся с ситуацией, когда его друг употребляет наркотики, задача родителей — не терять спокойствия и предложить поддержку. Важно сесть и поговорить с ребёнком, уточнив, что именно его беспокоит в поведении друга.

Задайте вопросы: «Что ты знаешь о наркотиках? Как ты чувствуешь себя, когда друг пытается манипулировать тобой?» Поговорите о дружбе, как он видит отношения с другом, как наркомания друга влияет на его отношение, чувства.

«Проявите по отношению к другу не осуждение, а обеспокоенность», — советует психолог.

Обсудите причины и последствия наркомании, предложите здоровые альтернативы. Предложите ребёнку подумать, как он может помочь другу, расскажите о доступной медицинской помощи. Расскажите, что это можно сделать анонимно.

«Доверие, поддержка и понимание могут стать важным шагом в решении проблемы», — заключает специалист.

Когда дочь отдалилась и стала общаться с сомнительными людьми?

Подобные ситуации — одно из самых сложных испытаний для родителей. Но и здесь, по словам Бочарниковой, важно не терять надежды:

«Задача родителей с раннего возраста — создать атмосферу безусловной любви и безопасности дома. Очень важно показывать, что вы готовы поддержать, несмотря на любые проблемы. Честно скажите о своих чувствах».

Она советует начинать разговор с беспокойства: «Мне страшно, что ты оказалась в плохой компании» либо «Я заметила, что ты стала меньше общаться со мной, и это меня тревожит». Главное — говорить спокойно и без обвинений.

Постарайтесь выяснить, чем занимаются друзья, и предложите альтернативные способы проведения времени, например, хобби или путешествия. Важно отвлечь ребёнка и показать, что вы всегда готовы поддержать. Одновременно вы получите больше информации, которая сможет помочь понять, в каком направлении двигаться дальше. Если же ваши усилия не приводят к результату, совместное обращение к психологу поможет разобраться в ситуации и найти решение.

«Не надо стесняться обращаться за помощью. Подростковый период может быть непростым как для детей, так и для родителей», — отмечает Бочарникова.
Фотографии подъездов в телефоне ребёнка. В чём опасность?
Узнать подробнее

Как становятся наркоманами?

Вопрос о том, что делает подростка наркоманом, сложен и многогранен. Зависимость развивается под влиянием множества факторов — социальных, биологических и психологических. По словам Елизаветы Бочарниковой, основные — это круг общения, отношение в семье и индивидуальные особенности подростка.

«Первое знакомство с наркотиками чаще всего происходит в подростковом возрасте, когда психика ещё нестабильна и не до конца осознаёт последствия. Поэтому так важны профилактика и поддержка, как на уровне семьи, так и на уровне общества», — отмечает психолог.
Удержитесь от осуждения выбора компании
Удержитесь от осуждения выбора компании. Фото: 1MI

Появление денег у подростка: стоит ли переживать?

Разумеется, «лишние деньги» вызывают беспокойство родителей. Чаще всего подростки пытаются казаться взрослыми и уверенными в себе, они могут начать искать способы заработка — как легальные, так и нелегальные.

«Поговорите с ребёнком. Если он чувствует поддержку и доверие в семье, то непременно расскажет. Скажите честно, что вас беспокоит», — советует психолог.

Важно быть открытыми и честными в диалоге. Спросите: «Ты заработал много денег. Меня это тревожит. Ты не совершил ничего противозаконного?» Обсудите с ребёнком возможные последствия. Поговорите о планах на будущее.

Поддержка и профилактика

Если подросток не идёт на контакт и ситуация вызывает сильное беспокойство, стоит обратиться за помощью к специалистам. Горячая линия телефона доверия: +7 (7422) 24-75-75.

«Главное — сохранить психологическую связь и вернуть доверие, а затем вместе искать путь в безопасное будущее», — заключает Елизавета Бочарникова.
Бороться с наркоманией помогут труд и духовность
Узнать подробнее
Читайте также:
В доме осуждённого за наркотики белгородца нашли детонаторыПолицейские обнаружили 27 свёртков с наркотиками у пассажира такси под БелгородомВ Белгороде задержали двух закладчиков из Свердловской области: одному из них 17 лет
#Анна Селищева#Общество#Наркотики#Здоровье#Дети#Психология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика