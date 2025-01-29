Модульбанк запустил канал о финансовой грамотности для бизнесменов

Недавно свой канал для представителей бизнеса на YouTube запустил и Модульбанк, изначально созданный как банк для предпринимателей. Теперь организация развивается как предпринимательский хаб. Кроме последних новостей в сфере бизнеса и финансов на площадке происходит обмен опытом с действующими экспертами рынка. Среди спикеров канала, который продублирован на Rutube и в VK, — управляющий директор банка Никита Константинов. Он и другие специалисты рассказывают о том, как открыть собственный бизнес, привлечь финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. На канале планируется запустить серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.