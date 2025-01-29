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Posted 29 января, 06:41

Published 29 января, 06:41

Modified 29 января, 06:41

Updated 29 января, 06:41

Модульбанк запустил канал о финансовой грамотности для бизнесменов

Модульбанк запустил канал о финансовой грамотности для бизнесменов

29 января 2025, 06:41
Фото: 1MI.
Эксперты сообщают о кризисе, наступившем для бизнес-школ по всему миру: направленные на подготовку специалистов в области управления и бизнеса образовательные программы МВА становятся все менее востребованными.

Такая тенденция объясняется несколькими причинами, но основных всего две. Первая — изменение структуры экономики, в рамках которой все большее количество людей становятся самозанятыми, что подразумевает меньшее, чем прежде, количество менеджеров-управленцев. Вторая причина — повышение популярности онлайн-обучения. Опытом подтверждается удобство самостоятельного построения образовательной траектории, при котором есть возможность получать только действительно необходимые знания, за счет чего можно экономить время и деньги.

На сегодняшний день отличным источником информации и вдохновения для представителей бизнеса являются интернет-ресурсы с контентом, направленным на повышение финансовой грамотности, помогающие в выборе стратегии для запуска и управления бизнесом. Об этом информирует 56orb.ru.

Известные бизнесмены, инвесторы, трейдеры и финансовые организации активно создают собственные образовательные интернет-площадки для предпринимателей.

Например, на YouTube существуют такие авторские каналы, как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя». Образовательный контент начал массово появляться и на площадке Telegram: в частности, речь идет о канале «Трансформатор» от Сбера.

Недавно свой канал для представителей бизнеса на YouTube запустил и Модульбанк, изначально созданный как банк для предпринимателей. Теперь организация развивается как предпринимательский хаб. Кроме последних новостей в сфере бизнеса и финансов на площадке происходит обмен опытом с действующими экспертами рынка. Среди спикеров канала, который продублирован на Rutube и в VK, — управляющий директор банка Никита Константинов. Он и другие специалисты рассказывают о том, как открыть собственный бизнес, привлечь финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. На канале планируется запустить серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.

Согласно мнению экспертов, обучение навыкам предпринимательской деятельности будет все активнее уходить в онлайн. Его преимущества перед традиционным очным обучением не вызывают сомнений. Помимо экономии времени и финансов, для такого формата характерны доступность вне зависимости от географического положения, гибкий график, индивидуальный темп и план обучения, а также разнообразные варианты подачи материала, включающие видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тестирование, тематические форумы. Все это способствует лучшему усвоению информации для ее практического применения.

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