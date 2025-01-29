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Posted 29 января, 07:48

Published 29 января, 07:48

Modified 29 января, 07:48

Updated 29 января, 07:48

За детьми-сиротами никто не ухаживает в больницах

Маленькие белгородцы-сироты лежат в инфекционной больнице одни

29 января 2025, 07:48
Фото: Изображение Midjourney. За детьми-сиротами никто не ухаживает в больницах
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Дети-сироты
В инфекционной больнице Белгорода лечатся сироты 2–3 лет без сопровождения взрослых. Губернатор пообещал проверить условия их пребывания.

Белгородка поинтересовалась, кто ухаживает за детьми-сиротами в возрасте двух и трёх лет, которые сейчас лечатся в инфекционной больнице. Женщина беспокоилась, что малыши лежат в учреждении без сопровождения взрослых.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что по информации, полученной от регионального министерства здравоохранения, специально закреплённых специалистов по уходу за детьми-сиротами в законодательстве нет. Однако губернатор подчеркнул, что согласен с необходимостью дополнительной заботы и помощи.

«Проговорил с уполномоченным по правам ребёнка Галиной Пятых о том, чтобы она проехалась по больницам, где лежат дети с инфекционными заболеваниями. Проверим, в каких условиях там лежат дети, в какой помощи они нуждаются», — отметил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2024 году в Белгородской области насчитывалось 211 детей-сирот. Их наибольшая часть находится на территориях Ивнянского, Вейделевского и Красногвардейского районов. По сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году в регионе количество детей-сирот возросло более чем на 50%.

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#Анна Селищева#Общество#Дети-сироты#Больница#Дети#Новости Белгорода#Галина Пятых#Белгород#Вячеслав Гладков
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