Маленькие белгородцы-сироты лежат в инфекционной больнице одни

Отметим, что в 2024 году в Белгородской области насчитывалось 211 детей-сирот. Их наибольшая часть находится на территориях Ивнянского, Вейделевского и Красногвардейского районов. По сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году в регионе количество детей-сирот возросло более чем на 50%.