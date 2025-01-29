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Posted 29 января, 09:46

Published 29 января, 09:46

Modified 29 января, 09:48

Updated 29 января, 09:48

Последствия атаки в Разумном

Мальчика вытащили, потом откопали мать: очевидец — о трагедии под Белгородом

29 января 2025, 09:46
Фото: «Мир Белогорья». Последствия атаки в Разумном

Сосед рассказал о первых минутах после атаки БПЛА на дом под Белгородом

В Разумном в результате падения БПЛА на жилой дом погибли мать с ребёнком. Что произошло в первые минуты, рассказал сосед.

Сегодня, 29 января, в Разумном из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли двухлетний ребёнок и его мать. Ранены отец семейства и второй ребёнок: по информации местных пабликов, речь идёт о 14-летнем мальчике.

Очевидец, живущий в соседнем доме, первым заметил дым и поспешил к месту трагедии. Он рассказал «Миру Белогорья», что вся семья находилась в доме в момент удара.

По его словам, он и другие местные жители начали немедленно копать, пытаясь оказать помощь пострадавшим. Первым вытащили мальчика.

«Мальчика. А потом откопали её [речь о погибшей женщине — прим. ред.]. <…>Я увидел дым, и мы побежали откапывать», — рассказал мужчина.
Видео: «Мир Белогорья». Комментарий соседа семьи, пострадавшей при атаке БПЛА под Белгородом
Двухлетний ребёнок и его мама погибли из-за атаки ВСУ под Белгородом
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