Мальчика вытащили, потом откопали мать: очевидец — о трагедии под Белгородом

Posted 29 января, 09:46
Published 29 января, 09:46
Modified 29 января, 09:48
Updated 29 января, 09:48
Сегодня, 29 января, в Разумном из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли двухлетний ребёнок и его мать. Ранены отец семейства и второй ребёнок: по информации местных пабликов, речь идёт о 14-летнем мальчике.
Очевидец, живущий в соседнем доме, первым заметил дым и поспешил к месту трагедии. Он рассказал «Миру Белогорья», что вся семья находилась в доме в момент удара.
По его словам, он и другие местные жители начали немедленно копать, пытаясь оказать помощь пострадавшим. Первым вытащили мальчика.
«Мальчика. А потом откопали её [речь о погибшей женщине — прим. ред.]. <…>Я увидел дым, и мы побежали откапывать», — рассказал мужчина.