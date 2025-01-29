Куда поехать летом на море, если на Чёрное из-за мазута нельзя?

Туризм на побережье Азовского моря не так развит, как у его более известных соседей, зато оно привлекает тем, что атмосфера спокойная, а пляжи — песчаные и ракушечные. В Ейске также имеются хорошие отели с бассейнами и аквапарками, а в Голубицкой можно посетить современную винодельню. На Азовском побережье можно комфортно провести время с мая по сентябрь, при этом наибольшее число туристов бывает в летние месяцы.