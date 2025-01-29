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Posted 29 января, 06:05

Published 29 января, 06:05

Modified 29 января, 07:30

Updated 29 января, 07:30

Экологическая ситуация на Чёрном море изменила планы путешественников

Куда поехать летом на море, если на Чёрное из-за мазута нельзя?

29 января 2025, 06:05
Фото: 1MI. Экологическая ситуация на Чёрном море изменила планы путешественников

Белгородцам перечислили варианты летнего отдыха вместо Чёрного моря

Сюжет
Отдых
Из-за загрязнения черноморского побережья мазутом отпуск на некоторых курортах Краснодарского края может быть небезопасен. Рассмотрим альтернативы для пляжного отдыха в России.

Что произошло в Чёрном море?

В конце прошлого года, 15 декабря, в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, перевозивших мазут. В результате аварии в Чёрное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к экологической катастрофе на побережье Краснодарского края и в Крыму. Были введены режимы ЧС в этих регионах.

Загрязнение затронуло 280 гектаров, включая популярные курорты в Сочи, Анапе и Крыму. Экологи предупреждают о возможном всплытии мазута в летний сезон из-за повышения температуры воды. Масштабы катастрофы трудно спрогнозировать, поскольку неясно, сколько углеводородов осталось в море.

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На фоне экологической катастрофы в Чёрном море мнения экспертов разделяются по поводу безопасности летнего отдыха в 2025 году. Специалисты предупреждают о возможных ожогах и аллергических реакциях от мазута, который остаётся в воде и не растворяется. Курортный сезон можно будет спасти, если удастся полностью устранить нефтепродукты.

Однако восстановление побережья и акватории займёт несколько лет. Ожидается, что работы завершатся только к маю 2026 года, при этом проект начнётся в конце 2025 года. Местные власти планируют использовать 840 тысяч кубометров песка для обновления пляжей и усилить инженерные меры по защите побережья.

Как говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, туристам лучше обратить внимание на бухту Геленджик, в которую не попал мазут благодаря географическому расположению.

«Мыс Толстый и мыс Тонкий, не позволяет нефтяным пятнам проникать внутрь», — считает эксперт.

Также, по его мнению, некоторые курорты Крыма, такие как Алупка, Алушта, Ялта и Форос, не пострадали от загрязнений.

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Куда поехать на море летом в России?

Если Чёрное море не подходит для летнего отдыха в этом году, не стоит отчаиваться. В России есть множество других морей и курортов, где можно приятно провести время.

Рассмотрим несколько возможных направлений.

Кроме Чёрного, в России есть другие моря, пригодные для летнего отдыха
Кроме Чёрного, в России есть другие моря, пригодные для летнего отдыха. Фото: 1MI

Азовское море

Азовское море — самое мелкое в мире, его глубина не превышает 14 метров. Мелководье делает воду непрозрачной, а тихие пляжи привлекают туристов с маленькими детьми благодаря безопасному заходу в воду. На побережье расположены курорты, такие как Ейск, Голубицкая и Тамань. Эти места также известны целебными грязями лиманов и мелкими, но тёплыми водами.

Туризм на побережье Азовского моря не так развит, как у его более известных соседей, зато оно привлекает тем, что атмосфера спокойная, а пляжи — песчаные и ракушечные. В Ейске также имеются хорошие отели с бассейнами и аквапарками, а в Голубицкой можно посетить современную винодельню. На Азовском побережье можно комфортно провести время с мая по сентябрь, при этом наибольшее число туристов бывает в летние месяцы.

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Несмотря на близость к Чёрному морю, количество мазута, попавшего в Азовское, считается минимальным. Сергей Станичный, специалист по дистанционным методам исследования, заявляет, что влияние на Азовское море ограничено, поскольку распространение нефтепродуктов зависело от силы и направления ветра. Большая часть мазута была выброшена в сторону побережья Краснодарского края. Также стоит отметить, что в Азовском море нет сильных течений, которые бы позволяли мазуту легко распространяться, как в Чёрном.

Мониторинг показал, что новые выбросы мазута на побережье Азовского моря в Краснодарском крае не зафиксированы. Службы региона уже провели очистку участка побережья в Славянском районе, удалив около 1,5 тонны загрязнённых материалов. На данный момент угрозы дальнейшего загрязнения Азовского моря не выявлено, что делает его более безопасным для отдыха, в отличие от Чёрного моря в 2025 году.

Азовское море пока что считается более безопасным вариантом для летнего отдыха
Азовское море пока что считается более безопасным вариантом для летнего отдыха. Фото: 1MI

Балтийское море

Турэксперт Наталия Ансталь порекомендовала обратить внимание на Калининградскую область. Сезон купания в море здесь ограничен июлем и августом, когда температура воды может достичь +22 °C.

Одним из популярных курортов является Светлогорск в Калининградской области, где можно не только отдохнуть, но и полюбоваться прибрежной природой и поискать янтарь. Куршская коса с её уникальными «танцующими» деревьями давно заслужила признание за свою живописность. Побережье Балтийского моря также славится спокойным отдыхом в санаториях в любое время года.

Сезон купания в Балтийском море очень короток
Сезон купания в Балтийском море очень короток. Фото: 1MI

Каспийское море

Каспийское море — самое крупное в мире озеро, расположенное на стыке Европы и Азии. Оно привлекает туристов своим уникальным климатом и множеством активных развлечений.

В прибрежных городах, таких как Махачкала, Каспийск и Дербент, создаются все условия для комфортного отдыха: пляжи, отели, курортная инфраструктура. Активный сезон здесь с июня по сентябрь, когда температура воды и воздуха достигает оптимальных уровней для отдыха.

Каспий также известен своими природными достопримечательностями, среди которых можно выделить редкие цветущие лотосы в дельте Волги и колонию каспийских тюленей, занесённых в Красную книгу. Помимо традиционного пляжного отдыха, туристы могут насладиться экскурсиями по историческим местам.

Однако Алексан Мкртчян предупредил, что не все курортные зоны этого моря соответствуют стандартам чистоты:

«Не все очистные сооружения работают. Там есть неплохие курортные места: Дербент, Избербаш, Каспийск, Дагестанские Огни. Но далеко не везде я бы рекомендовал купаться».
С Каспийским морем нужно быть аккуратнее: оно может быть не очень чистым
С Каспийским морем нужно быть аккуратнее: оно может быть не очень чистым. Фото: 1MI
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