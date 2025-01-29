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Posted 29 января, 12:29

Published 29 января, 12:29

Modified 29 января, 12:32

Updated 29 января, 12:32

Кошельки ИТ-мошенников пополнились на 1,6 млрд рублей из-за доверчивых белгородцев

Кошельки ИТ-мошенников пополнились на 1,6 млрд рублей из-за доверчивых белгородцев

29 января 2025, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Число преступлений, которые совершили злоумышленники с помощью ИТ-технологий, за год снизилось на 0,5%. При этом сумма ущерба увеличивается каждую неделю.

Как рассказал начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук, за 2024 год преступления, совершённые с использованием современных коммуникационно-информационных технологий (мошенничество и кражи), пополнили кошельки мошенников на 1,6 млрд рублей.

В общем массиве зарегистрированных злодеяний, преступления, совершённые в сфере ИТ, составляют треть. При этом в сравнении с 2023 годом количество зарегистрированных ИТ-преступлений сократилось на 0,5%.

Гончарук добавил, что за последнюю неделю декабря 2024 года на территории региона совершили 68 ИТ-преступлений. Причинённый ущерб — 25 млн рублей. В первую неделю января было 65 потерпевших, которые отдали преступникам 20 млн рублей.

В течение второй недели января зарегистрировали 58 потерпевших. Сумма ущерба — 28 млн рублей. А за прошедшую неделю пострадал 61 человек. Мошенники заполучили ещё 13 млн рублей.

Остро проблема с ИТ-преступлениями возникла пять лет назад. За это время процент раскрываемости вырос как минимум на треть. Я думаю, что это произошло по нескольким причинам. Одна из них — масштабная профилактика, ориентированная на различные возрастные группы. И, конечно же, создание специализированных подразделений в полиции.
Алексей Гончарук

Гончарук добавил, что ИТ-преступления видоизменяются, способы меняются и правоохранителям в режиме реального времени необходимо правильно, быстро и чётко реагировать на эти изменения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Полиция#Профилактика#Кражи#Белгород#Алексей Гончарук#Сумма ущерба#Кошельки мошенников
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