Коронавирус вернулся? Белгородцам сообщили о введении масочного режима

Posted 29 января, 13:09
Published 29 января, 13:09
Modified 29 января, 13:09
Updated 29 января, 13:09
Масочный режим будет действовать в детской областной клинической больнице Белгорода. Надевать маски просят не только посетителей: соблюдать режим будут и сотрудники медицинского учреждения.
Ограничения действуют с 27 января из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Кроме этого, к одному пациенту будут впускать только одного посетителя, а воздух во входной группе будут обеззараживать с помощью ультрафиолетового излучения. Всем входящим в больницу людям также будут обрабатывать руки кожными антисептиками.