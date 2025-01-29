bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 13:09

Published 29 января, 13:09

Modified 29 января, 13:09

Updated 29 января, 13:09

Масочный режим возвращается?

Коронавирус вернулся? Белгородцам сообщили о введении масочного режима

29 января 2025, 13:09
Фото: 1MI. Масочный режим возвращается?

Белгородцев просят надевать маски в больнице из-за роста заболеваемости

Сюжет
Заболеваемость
Надевать маски белгородцев пока просят только в детской больнице областного центра. Связано это с увеличением заболеваемости.

Масочный режим будет действовать в детской областной клинической больнице Белгорода. Надевать маски просят не только посетителей: соблюдать режим будут и сотрудники медицинского учреждения.

Ограничения действуют с 27 января из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Кроме этого, к одному пациенту будут впускать только одного посетителя, а воздух во входной группе будут обеззараживать с помощью ультрафиолетового излучения. Всем входящим в больницу людям также будут обрабатывать руки кожными антисептиками.

Наступили осень и коронавирус? Чего ожидать к концу года
Узнать подробнее
Читайте также:
Близится новая эпидемия? В Белгородской области заметили рост заболеваемости ковидомДо 15% госпитализируется: в Белгородской области выросла заболеваемость ковидомВиноваты частные канализации: откуда на курортах каждый год вспышки ротавируса?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Заболеваемость#Новости Белгорода#Масочный режим#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика