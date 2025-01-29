Как-то неправославно: что о строительстве крематория в Белгороде думает церковь?

Журналистка Бел.Ру обратилась в Белгородскую епархию с вопросом: приветствует ли церковь кремацию? В 2021 году, когда общество и власти активно обсуждали строительство крематория, митрополит Иоанн сказал, что сделать это когда-нибудь да придётся. Тогда он подчеркнул, что церковь не против строительства, а у каждого человека должен быть выбор на то, как именно он хочет уйти в мир иной. Главное, чтобы крематорием не злоупотребляли.