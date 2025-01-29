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Posted 29 января, 10:56

Published 29 января, 10:56

Modified 29 января, 10:58

Updated 29 января, 10:58

Белгородский священник выступил против строительства крематория

Как-то неправославно: что о строительстве крематория в Белгороде думает церковь?

29 января 2025, 10:56
Фото: 1MI.

Белгородский священник выступил против строительства крематория

Белгородцы разошлись во мнениях о том, нужен ли области крематорий. Некоторые считают, что это неправославно. А что думает церковь?

Редакция Бел.Ру провела опрос среди читателей на тему необходимости строительства крематория в регионе. Подробнее об этом можно прочитать в нашем большом тематическом материале. Когда одни респонденты оказались и сами не против быть сожжёнными после смерти, другие выступили категорически против. Это, по мнению людей, противоречит православным традициям.

Журналистка Бел.Ру обратилась в Белгородскую епархию с вопросом: приветствует ли церковь кремацию? В 2021 году, когда общество и власти активно обсуждали строительство крематория, митрополит Иоанн сказал, что сделать это когда-нибудь да придётся. Тогда он подчеркнул, что церковь не против строительства, а у каждого человека должен быть выбор на то, как именно он хочет уйти в мир иной. Главное, чтобы крематорием не злоупотребляли.

Спустя четыре года протоиерей Максим Горожанкин от лица белгородской митрополии заявил, что православное христианство не поддерживает кремацию. Согласно Священному Писанию, человек был сотворён из земли, поэтому в землю и должен вернуться. Священник на данный момент не видит необходимости в строительстве крематория.

Кремация, продолжает Горожанкин, по-своему «обезличивает» умершего. Вместо тела человека в могиле остаётся «горстка пепла», что сводит на нет факт погребения и меняет отношение людей к смерти.

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#Валерия Колесникова#Общество#Крематорий#Погребение#Кремация#Белгородская епархия
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