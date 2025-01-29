Из-за роста зарплат и издержек повысится стоимость обслуживания домов в московских ЖК

Posted 29 января, 12:18
Published 29 января, 12:18
Modified 29 января, 12:18
Updated 29 января, 12:18
Кошурников утверждает, что основная трудность, с которой сталкиваются управляющие компании сегодня, — это дефицит кадров. Недостаточно дворников, охранников и линейного персонала, пишет lenta.ru.
Он также отметил, что курьеры в Москве зарабатывают значительно больше, чем работники ЖКХ. Естественно, люди стремятся туда, где предлагают более высокую оплату труда, и управляющие компании не могут конкурировать с такими условиями. Около 80% расходов в УК составляют затраты на заработную плату. Например, управляющая компания должна платить сантехнику 80 тысяч рублей, но в тарифе на это заложено лишь 40 тысяч рублей. Компания не имеет возможности просто увеличивать доходы для покрытия расходов, что создает весьма критическую ситуацию.
Управляющая компания не может повысить тариф в соответствии с рыночным уровнем роста цен или пропорционально росту расходов.
Жильцы домов негативно относятся к инициативам о пересмотре тарифов, и их можно понять. Поэтому управляющая компания стремится максимально подробно и прозрачно разъяснять, как и из чего формируется тариф.
Для решения проблемы себестоимости возможны такие подходы, как повышение тарифа по согласованию с собственниками при сохранении объема услуг. В случае негативного развития событий — сокращение услуг или прекращение договора обслуживания.
Как отметил Анатолий Кошурников, сокращение объема услуг допустимо в рамках жилищного законодательства. Так, круглосуточного консьержа можно заменить на дневного, а количество постов охраны сократить с пяти до трех.
Большинство клиентов — это образованные граждане, способные вникнуть в суть изменений, происходящих в современной экономике. Если представить им аргументированные доводы, они примут ситуацию, считает Анатолий Кошурников.