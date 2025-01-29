Из-за роста зарплат и издержек повысится стоимость обслуживания домов в московских ЖК

Он также отметил, что курьеры в Москве зарабатывают значительно больше, чем работники ЖКХ. Естественно, люди стремятся туда, где предлагают более высокую оплату труда, и управляющие компании не могут конкурировать с такими условиями. Около 80% расходов в УК составляют затраты на заработную плату. Например, управляющая компания должна платить сантехнику 80 тысяч рублей, но в тарифе на это заложено лишь 40 тысяч рублей. Компания не имеет возможности просто увеличивать доходы для покрытия расходов, что создает весьма критическую ситуацию.