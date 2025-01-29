История о тех, кому не все равно: смотрите документальный фильм о волонтерах

Posted 29 января, 09:48
Published 29 января, 09:48
Modified 29 января, 09:50
Updated 29 января, 09:50
Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, семьи, нуждающиеся в поддержке, пострадавшие от военных действий, те, кто потерял дом — благодаря участию добровольцев эти люди получили поддержку и надежду.
Каждая история фильма доказывает: добро живет в каждом из нас, а вместе мы способны изменить мир к лучшему. Этот фильм — больше чем рассказ. Это вдохновение и призыв к действию. Делитесь впечатлениями и расскажите свою историю добра!
Также фильм можно посмотреть оффлайн на открытых показах:
11 февраля 2025 г. в 19:30 в кинотеатре «Ленфильм» (г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10, главный вход через сквер, 3 этаж)
15 февраля 2025 г. в 11:00 в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» (г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, 32д/2, кинозал №6)
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.