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Posted 29 января, 06:59

Published 29 января, 06:59

Modified 29 января, 07:01

Updated 29 января, 07:01

Гладков рассказал об открывшихся после ремонта детсадах в Ракитянском районе

Гладков рассказал об открывшихся после ремонта детсадах в Ракитянском районе

29 января 2025, 06:59
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области.
Сюжет
Дети
В прошлом году в двух населённых пунктах Ракитянского района капитально отремонтировали дошкольные учреждения.

Вячеслав Гладков побывал в дошкольных учреждениях в Ракитянском районе, которые были капитально отремонтированы в 2024 году.

В учреждении №4 заменили кровлю, утеплили фасад, обновили коммуникации. Внешнюю отделку тоже сделали новую: с подсветкой и декоративной штукатуркой. На территории садика установили забор, камеры видеонаблюдения, МАФы, спортплощадку, автогородок и метеоплощадку. Ремонт обошёлся бюджету в 70 млн рублей.

Детский сад №5 тоже утеплили, обновили фасад, кровлю, окна. Внутри провели ремонт, установили охранную и пожарную сигнализации, поставили камеры. На территории появились новые МАФы. На работы выделили 57 млн рублей.

Сейчас группы в образовательных учреждениях ещё не заполнены, некоторые дети ждут зачисления.

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#Алёна Мальцева#Дети#Детские сады#Белгород#Хорошие новости
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