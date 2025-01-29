Гладков рассказал об открывшихся после ремонта детсадах в Ракитянском районе

Posted 29 января, 06:59
Published 29 января, 06:59
Modified 29 января, 07:01
Updated 29 января, 07:01
Вячеслав Гладков побывал в дошкольных учреждениях в Ракитянском районе, которые были капитально отремонтированы в 2024 году.
В учреждении №4 заменили кровлю, утеплили фасад, обновили коммуникации. Внешнюю отделку тоже сделали новую: с подсветкой и декоративной штукатуркой. На территории садика установили забор, камеры видеонаблюдения, МАФы, спортплощадку, автогородок и метеоплощадку. Ремонт обошёлся бюджету в 70 млн рублей.
Детский сад №5 тоже утеплили, обновили фасад, кровлю, окна. Внутри провели ремонт, установили охранную и пожарную сигнализации, поставили камеры. На территории появились новые МАФы. На работы выделили 57 млн рублей.
Сейчас группы в образовательных учреждениях ещё не заполнены, некоторые дети ждут зачисления.