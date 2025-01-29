Гладков рассказал об открывшихся после ремонта детсадах в Ракитянском районе

В учреждении №4 заменили кровлю, утеплили фасад, обновили коммуникации. Внешнюю отделку тоже сделали новую: с подсветкой и декоративной штукатуркой. На территории садика установили забор, камеры видеонаблюдения, МАФы, спортплощадку, автогородок и метеоплощадку. Ремонт обошёлся бюджету в 70 млн рублей.