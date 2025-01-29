Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских бойцов СВО и членов их семей

Posted 29 января, 07:03
Published 29 января, 07:03
Modified 29 января, 07:05
Updated 29 января, 07:05
В 2024 году в Белгородской области трудоустроили шестерых бойцов, вернувшихся с фронта, и 24 члена их семей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем видеообращении. По его словам, региональная власть уделяет особое внимание социальной адаптации ветеранов, особенно в вопросах занятости.
Глава области подчеркнул, что власти стараются подходить к трудоустройству индивидуально. Каждый кандидат проходит консультацию, где учитывают его опыт и профессиональные навыки.
В пример он привёл историю Сергея Куликова — участника СВО, который обратился в центр занятости и получил должность начальника котельной в санатории «Дубравушка».
«Хотим, чтобы система помощи работала без лишней бюрократии и всё больше решений принималось на индивидуальном уровне», — отметил Гладков.
В 2025 году регион продолжит работу в этом направлении. С февраля стартует программа «Сталь», которая обеспечит 100%-ное трудоустройство вернувшихся бойцов. В рамках проекта предусмотрено обучение и наставничество от опытных специалистов и руководителей органов власти. Программа продлится год, что позволит её участникам не только получить знания, но и адаптироваться к мирной жизни.