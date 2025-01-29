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Posted 29 января, 07:03

Published 29 января, 07:03

Modified 29 января, 07:05

Updated 29 января, 07:05

В Белгородской области занимаются трудоустройством участников СВО

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских бойцов СВО и членов их семей

29 января 2025, 07:03
Фото: 1MI. В Белгородской области занимаются трудоустройством участников СВО
Сюжет
Работа
Помощь в прошлом году оказали 30 участникам СВО и членам их семей. В 2025 году запустят программу «Сталь» для полной занятости вернувшихся бойцов.

В 2024 году в Белгородской области трудоустроили шестерых бойцов, вернувшихся с фронта, и 24 члена их семей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем видеообращении. По его словам, региональная власть уделяет особое внимание социальной адаптации ветеранов, особенно в вопросах занятости.

Глава области подчеркнул, что власти стараются подходить к трудоустройству индивидуально. Каждый кандидат проходит консультацию, где учитывают его опыт и профессиональные навыки.

В пример он привёл историю Сергея Куликова — участника СВО, который обратился в центр занятости и получил должность начальника котельной в санатории «Дубравушка».

«Хотим, чтобы система помощи работала без лишней бюрократии и всё больше решений принималось на индивидуальном уровне», — отметил Гладков.

В 2025 году регион продолжит работу в этом направлении. С февраля стартует программа «Сталь», которая обеспечит 100%-ное трудоустройство вернувшихся бойцов. В рамках проекта предусмотрено обучение и наставничество от опытных специалистов и руководителей органов власти. Программа продлится год, что позволит её участникам не только получить знания, но и адаптироваться к мирной жизни.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Работа#Трудоустройство#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Хорошие новости
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