Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских бойцов СВО и членов их семей

В 2025 году регион продолжит работу в этом направлении. С февраля стартует программа «Сталь», которая обеспечит 100%-ное трудоустройство вернувшихся бойцов. В рамках проекта предусмотрено обучение и наставничество от опытных специалистов и руководителей органов власти. Программа продлится год, что позволит её участникам не только получить знания, но и адаптироваться к мирной жизни.