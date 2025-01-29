Ещё на треть может уменьшиться выдача ипотек в 2025 году

Posted 29 января, 19:21
Published 29 января, 19:21
Modified 29 января, 19:21
Updated 29 января, 19:21
Ключевая ставка ЦБ продолжает оставаться высокой, что бьёт по спросу на недвижимое имущество. По оценкам аналитиков ВТБ, в текущем году выдача ипотечных кредитов может составить около 3,3 трлн рублей, что на треть ниже, чем в 2024 году. Примерно 70% кредитов будут выданы по программам государственной поддержки.
Из них не больше 61% от всех жилищных кредитов придётся на семейные программы ипотеки. Это около 2 трлн рублей, что остаётся на уровне предыдущего года. За наличные продолжат покупать жильё вторичного рынка, нежилые помещения, гаражи и участки. На рынке жилья премиум сегмента обычно займы не так актуальны.
Для только построенного жилья, возможно, более актуальным станет другой способ покупки — рассрочки, которые предлагают условия привлекательнее.
Оформление ипотечного кредита на рыночных условиях в настоящее время зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков сравнивает с покорением Эвереста, потому что это дорогостоящий и рискованный процесс. В России сейчас не так много желающих взять такой кредит.