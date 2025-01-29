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Posted 29 января, 19:21

Published 29 января, 19:21

Modified 29 января, 19:21

Updated 29 января, 19:21

Ещё на треть может уменьшиться выдача ипотек в 2025 году

Ещё на треть может уменьшиться выдача ипотек в 2025 году

29 января 2025, 19:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Ипотека
Рыночные ипотечные ставки и условия госпрограмм не привлекают россиян. В 2025 году выдача кредитов на недвижимость будет продолжать падение.

Ключевая ставка ЦБ продолжает оставаться высокой, что бьёт по спросу на недвижимое имущество. По оценкам аналитиков ВТБ, в текущем году выдача ипотечных кредитов может составить около 3,3 трлн рублей, что на треть ниже, чем в 2024 году. Примерно 70% кредитов будут выданы по программам государственной поддержки.

Из них не больше 61% от всех жилищных кредитов придётся на семейные программы ипотеки. Это около 2 трлн рублей, что остаётся на уровне предыдущего года. За наличные продолжат покупать жильё вторичного рынка, нежилые помещения, гаражи и участки. На рынке жилья премиум сегмента обычно займы не так актуальны.

Для только построенного жилья, возможно, более актуальным станет другой способ покупки — рассрочки, которые предлагают условия привлекательнее.

Оформление ипотечного кредита на рыночных условиях в настоящее время зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков сравнивает с покорением Эвереста, потому что это дорогостоящий и рискованный процесс. В России сейчас не так много желающих взять такой кредит.

«Семейная» рулит: какое будущее ждёт ипотечный рынок в 2025 году?
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#Алёна Мальцева#Аналитика#Ипотека#Недвижимость
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