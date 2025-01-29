Ещё на треть может уменьшиться выдача ипотек в 2025 году

Из них не больше 61% от всех жилищных кредитов придётся на семейные программы ипотеки. Это около 2 трлн рублей, что остаётся на уровне предыдущего года. За наличные продолжат покупать жильё вторичного рынка, нежилые помещения, гаражи и участки. На рынке жилья премиум сегмента обычно займы не так актуальны.