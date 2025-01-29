Двухлетний ребёнок и его мама погибли из-за атаки ВСУ под Белгородом

Posted 29 января, 08:14
Published 29 января, 08:14
Modified 29 января, 08:16
Updated 29 января, 08:16
Утром 29 января ВСУ атаковали посёлок Разумное Белгородского района. Из-за удара половина частного дома оказалась разрушена, местные жители сообщали о погибших и пострадавших мирных жителях. О «страшной трагедии» писал и губернатор Вячеслав Гладков.
Чуть позже глава региона рассказал подробности произошедшего: вследствие атаки погибли двухлетний ребёнок и его мама.
В повреждённом доме находились ещё один ребёнок и его отец — они остались живы, но им потребовалась госпитализация.
Глава региона опубликовал видеозапись с места происшествия.