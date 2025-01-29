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Posted 29 января, 08:14

Published 29 января, 08:14

Modified 29 января, 08:16

Updated 29 января, 08:16

Последствия атаки в Разумном

Двухлетний ребёнок и его мама погибли из-за атаки ВСУ под Белгородом

29 января 2025, 08:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки в Разумном
Сюжет
СВО
Из-за атаки ВСУ на Белгородский район погибли ребёнок и его мама. Другому ребёнку и отцу понадобилась медицинская помощь.

Утром 29 января ВСУ атаковали посёлок Разумное Белгородского района. Из-за удара половина частного дома оказалась разрушена, местные жители сообщали о погибших и пострадавших мирных жителях. О «страшной трагедии» писал и губернатор Вячеслав Гладков.

Чуть позже глава региона рассказал подробности произошедшего: вследствие атаки погибли двухлетний ребёнок и его мама.

В повреждённом доме находились ещё один ребёнок и его отец — они остались живы, но им потребовалась госпитализация.

Глава региона опубликовал видеозапись с места происшествия.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки в Разумном
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