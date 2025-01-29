Что известно о состоянии отца и ребёнка, пострадавших при атаке под Белгородом?

Posted 29 января, 15:05
Published 29 января, 15:05
Modified 29 января, 15:13
Updated 29 января, 15:13
В результате атаки беспилотника на частный дом в посёлке Разумное Белгородского района пострадали отец и сын. После медицинского обследования 46-летнего мужчину отпустили на лечение домой, у него обожжено лицо.
14-летний мальчик, получивший минно-взрывное ранение, госпитализирован. Местные врачи, проконсультировавшись с коллегами из Москвы, приняли решение продолжить лечение подростка в Белгороде.
Сообщается, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, рассказала заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.
Ранее соседи пострадавшей семьи рассказали, как начинали разбирать завалы. В результате трагедии, напомним, погибли женщина и её двухлетний ребёнок. В момент удара вся семья находилась в доме.