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Posted 29 января, 15:05

Published 29 января, 15:05

Modified 29 января, 15:13

Updated 29 января, 15:13

Последствия атаки в Разумном

Что известно о состоянии отца и ребёнка, пострадавших при атаке под Белгородом?

29 января 2025, 15:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки в Разумном

В белгородском минздраве прокомментировали состояние пострадавших при атаке БПЛА

Сюжет
СВО
При атаке беспилотника на Разумное пострадали отец и сын. Мужчину отпустили лечиться домой, а подростка госпитализировали с минно-взрывным ранением.

В результате атаки беспилотника на частный дом в посёлке Разумное Белгородского района пострадали отец и сын. После медицинского обследования 46-летнего мужчину отпустили на лечение домой, у него обожжено лицо.

14-летний мальчик, получивший минно-взрывное ранение, госпитализирован. Местные врачи, проконсультировавшись с коллегами из Москвы, приняли решение продолжить лечение подростка в Белгороде.

Сообщается, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, рассказала заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

Ранее соседи пострадавшей семьи рассказали, как начинали разбирать завалы. В результате трагедии, напомним, погибли женщина и её двухлетний ребёнок. В момент удара вся семья находилась в доме.

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