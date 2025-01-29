Чиновников сократят по всей стране, но не в Белгородской области?

Ранее стало также известно о том, что в Курской области рассматривают возможность объединения районов для сокращения числа муниципалитетов и чиновников. Это должно повысить управляемость региона и снизить расходы на содержание госслужащих. Пока этот процесс находился на стадии обсуждения, а сроки объединений не уточнялись.