Чиновников сократят по всей стране, но не в Белгородской области?

Posted 29 января, 10:34
Published 29 января, 10:34
Modified 29 января, 15:14
Updated 29 января, 15:14
Указ президента России о сокращении числа госслужащих в территориальных органах управления с 1 июля 2025 года на 10% и более был опубликован ещё в 2024 году. Под увольнение подпадут младшие специалисты федеральных органов власти, включая работников прокуратуры, МВД, МЧС, налоговой службы, Росреестра, сотрудников военкоматов и органов статистики.
Как выяснила редакция «Фонаря», указ не повлияет на сотрудников правительства Белгородской области. Согласно разъяснениям областной администрации, указ касается только федеральных служащих и не затрагивает госслужащих субъектов РФ.
Также журналистов заверили, что процесс оптимизации количества чиновников проводится на постоянной основе. Власти региона уточнили, что сокращения обычно касаются в основном вакантных должностей, а общий анализ функционала органов власти помогает определить оптимальное количество сотрудников.
В октябре 2024 года средняя зарплата госслужащих составила 53,7 тысячи рублей. Сокращение 400 тысяч сотрудников обеспечит экономию 21,48 млрд рублей, которые перераспределят среди оставшихся чиновников. Это должно повысить эффективность госслужбы и увеличить оплату труда. Однако из-за цифровизации в отдельных регионах количество сокращений может превысить 10%.
Ранее стало также известно о том, что в Курской области рассматривают возможность объединения районов для сокращения числа муниципалитетов и чиновников. Это должно повысить управляемость региона и снизить расходы на содержание госслужащих. Пока этот процесс находился на стадии обсуждения, а сроки объединений не уточнялись.