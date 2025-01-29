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Posted 29 января, 10:34

Published 29 января, 10:34

Modified 29 января, 15:14

Updated 29 января, 15:14

Белгородских чиновников «сокращать» не собираются?

Чиновников сократят по всей стране, но не в Белгородской области?

29 января 2025, 10:34
Фото: 1MI. Белгородских чиновников «сокращать» не собираются?

В Белгородской области регулярно проводят оптимизацию числа госслужащих

Сюжет
Чиновники
Указ президента о сокращении госслужащих не затронет сотрудников правительства Белгородской области — оптимизация кадров в регионе проводится на постоянной основе.

Указ президента России о сокращении числа госслужащих в территориальных органах управления с 1 июля 2025 года на 10% и более был опубликован ещё в 2024 году. Под увольнение подпадут младшие специалисты федеральных органов власти, включая работников прокуратуры, МВД, МЧС, налоговой службы, Росреестра, сотрудников военкоматов и органов статистики.

Как выяснила редакция «Фонаря», указ не повлияет на сотрудников правительства Белгородской области. Согласно разъяснениям областной администрации, указ касается только федеральных служащих и не затрагивает госслужащих субъектов РФ.

Также журналистов заверили, что процесс оптимизации количества чиновников проводится на постоянной основе. Власти региона уточнили, что сокращения обычно касаются в основном вакантных должностей, а общий анализ функционала органов власти помогает определить оптимальное количество сотрудников.

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В октябре 2024 года средняя зарплата госслужащих составила 53,7 тысячи рублей. Сокращение 400 тысяч сотрудников обеспечит экономию 21,48 млрд рублей, которые перераспределят среди оставшихся чиновников. Это должно повысить эффективность госслужбы и увеличить оплату труда. Однако из-за цифровизации в отдельных регионах количество сокращений может превысить 10%.

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Ранее стало также известно о том, что в Курской области рассматривают возможность объединения районов для сокращения числа муниципалитетов и чиновников. Это должно повысить управляемость региона и снизить расходы на содержание госслужащих. Пока этот процесс находился на стадии обсуждения, а сроки объединений не уточнялись.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Оптимизация#Чиновники#Сокращение#Белгород#Госслужащие
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