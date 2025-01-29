Булавка — оберег от БПЛА? Предприимчивые белгородцы пытались заработать на обстановке

Posted 29 января, 11:06
Published 29 января, 11:06
Modified 29 января, 11:06
Updated 29 января, 11:06
Пользователи Сети заметили неожиданный «товар» — неизвестный продавец предложил обереги от беспилотников. За 25 тысяч рублей он обещал дистанционно «запрограммировать» кольцо, браслет или другой предмет, заявляя, что он будет защищать владельца от атак беспилотников.
Более того, для военных продавец предложил «дополнительную маскировку» и «отвод глаз», пишет Telegram-канал «Блэтгород».
По информации источника, после огласки продавца на платформе заблокировали.
Ранее в Сети заметили объявления о продаже оберегов «от армии» и от короновируса. А зимний дефицит снега в Черноземье привёл к появлению необычного бизнеса: в Орловской области жители начали продавать его по цене 500 рублей за ведро. Такие объявления можно найти и в других городах, например, в Курске. Смекалистые продавцы описывают товар как «пушистый, хрустящий и ослепительно белый».
Белгородцев от атак обещали «защитить» не только странными товарами. Ранее Радомир, провозгласивший себя «живым богом», приезжал в Белгород для встреч, но полицейские отправили его домой. Мужчина заявил, что ему всё же удалось «помочь» горожанам. Он утверждает, что отменил воздушные тревоги с помощью своего «святого купола» и даже наладил отношения с силовиками, которых, по его словам, он «исцелил» силой мысли.