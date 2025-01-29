Булавка — оберег от БПЛА? Предприимчивые белгородцы пытались заработать на обстановке

Белгородцев от атак обещали «защитить» не только странными товарами. Ранее Радомир, провозгласивший себя «живым богом», приезжал в Белгород для встреч, но полицейские отправили его домой. Мужчина заявил, что ему всё же удалось «помочь» горожанам. Он утверждает, что отменил воздушные тревоги с помощью своего «святого купола» и даже наладил отношения с силовиками, которых, по его словам, он «исцелил» силой мысли.