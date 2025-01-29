Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового моста

Капитальный ремонт Нового моста в Белгороде начался впервые с момента его постройки в 80-х годах. На путепроводе обновят конструкцию, организуют велодорожку и выделенную полосу для общественного транспорта. Работы осложняются обнаружением новых коммуникаций, но городские власти и подрядчик утверждают, что реконструкция идёт по плану. Общая стоимость ремонта составит 384,6 млн рублей, из которых 93% покрывает областной бюджет.