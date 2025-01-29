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Posted 29 января, 07:10

Published 29 января, 07:10

Modified 29 января, 07:16

Updated 29 января, 07:16

Ремонт на Новом мосту

Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового моста

29 января 2025, 07:10
Фото: bel.ru. Ремонт на Новом мосту

Белгородцы волнуются, что из-за ремонта сразу двух дорог город встанет в пробках

Сюжет
Дороги
Белгородцы опасаются пробок и требуют перенести ремонт Нового моста, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах. Власти уверяют: работы идут по графику.

Жители Белгорода выразили недовольство одновременным ремонтом двух важных дорог на Харьковской горе. Горожане обратились с просьбой отложить работы на Новом мосту до завершения ремонта на Красноармейской улице. Люди опасаются транспортного коллапса и трудностей для экстренных служб.

«Два моста закрыты одновременно — это приведёт к автомобильному коллапсу, усложнит работу пожарных и скорых. Никто об этом не думает?» — написал один из жителей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что ремонт на Красноармейской идёт по графику и завершится к 30 мая. Рабочие уже разобрали старую подпорную стену и возводят новую.

Капитальный ремонт моста на улице Чумичова также начался. По словам мэра, объект находился в предаварийном состоянии с момента постройки, поэтому подрядчик уже приступил к работам. Ремонт рассчитывают выполнить до конца текущего года.

Некоторые жители предложили изменить график: либо перенести начало ремонта Нового моста, либо направить дополнительных рабочих на Красноармейскую, чтобы ускорить процесс.

«Вы учитываете, что идёт СВО? Вы создаёте огромные пробки, скопление людей. А если, не дай бог, обстрел?» — задают вопросы белгородцы.

Мэр лишь ответил, что график капремонта старались выстроить так, «чтобы снизить неудобства для всех участников дорожного движения».

Как оказалось, опасения горожан подтвердились: утром 29 января на Новом мосту действительно возникла пробка.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Пробка на Новом мосту

Капитальный ремонт Нового моста в Белгороде начался впервые с момента его постройки в 80-х годах. На путепроводе обновят конструкцию, организуют велодорожку и выделенную полосу для общественного транспорта. Работы осложняются обнаружением новых коммуникаций, но городские власти и подрядчик утверждают, что реконструкция идёт по плану. Общая стоимость ремонта составит 384,6 млн рублей, из которых 93% покрывает областной бюджет.

Реконструкция Нового моста в Белгороде началась 27 января, движение перекроют два раза. Сначала ограничат проезд на одной половине моста, затем полностью перекроют участок со стороны улицы Пугачёва и ЖК «Париж», включая проход для пешеходов. Окончание ремонта запланировано на конец 2025 года.

Из-за ремонта части Нового моста в Белгороде дважды перекроют движение
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