Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового моста

Posted 29 января, 07:10
Published 29 января, 07:10
Modified 29 января, 07:16
Updated 29 января, 07:16
Жители Белгорода выразили недовольство одновременным ремонтом двух важных дорог на Харьковской горе. Горожане обратились с просьбой отложить работы на Новом мосту до завершения ремонта на Красноармейской улице. Люди опасаются транспортного коллапса и трудностей для экстренных служб.
«Два моста закрыты одновременно — это приведёт к автомобильному коллапсу, усложнит работу пожарных и скорых. Никто об этом не думает?» — написал один из жителей.
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что ремонт на Красноармейской идёт по графику и завершится к 30 мая. Рабочие уже разобрали старую подпорную стену и возводят новую.
Капитальный ремонт моста на улице Чумичова также начался. По словам мэра, объект находился в предаварийном состоянии с момента постройки, поэтому подрядчик уже приступил к работам. Ремонт рассчитывают выполнить до конца текущего года.
Некоторые жители предложили изменить график: либо перенести начало ремонта Нового моста, либо направить дополнительных рабочих на Красноармейскую, чтобы ускорить процесс.
«Вы учитываете, что идёт СВО? Вы создаёте огромные пробки, скопление людей. А если, не дай бог, обстрел?» — задают вопросы белгородцы.
Мэр лишь ответил, что график капремонта старались выстроить так, «чтобы снизить неудобства для всех участников дорожного движения».
Как оказалось, опасения горожан подтвердились: утром 29 января на Новом мосту действительно возникла пробка.
Капитальный ремонт Нового моста в Белгороде начался впервые с момента его постройки в 80-х годах. На путепроводе обновят конструкцию, организуют велодорожку и выделенную полосу для общественного транспорта. Работы осложняются обнаружением новых коммуникаций, но городские власти и подрядчик утверждают, что реконструкция идёт по плану. Общая стоимость ремонта составит 384,6 млн рублей, из которых 93% покрывает областной бюджет.
Реконструкция Нового моста в Белгороде началась 27 января, движение перекроют два раза. Сначала ограничат проезд на одной половине моста, затем полностью перекроют участок со стороны улицы Пугачёва и ЖК «Париж», включая проход для пешеходов. Окончание ремонта запланировано на конец 2025 года.