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Posted 29 января, 06:20

Published 29 января, 06:20

Modified 29 января, 06:22

Updated 29 января, 06:22

В Белгородской области ранен ещё один человек

Белгородца госпитализировали после ночной атаки на регион

29 января 2025, 06:20
Фото: 1MI. В Белгородской области ранен ещё один человек

После атаки БПЛА в белгородском Грайвороне ранен мирный житель

Сюжет
Приграничье
Беспилотник ударил по многоквартирному дому. Есть не только раненый, но и разрушения.

Украинский дрон ударил по МКД в Грайвороне, из-за чего в двух квартирах выбило окна, а припаркованные рядом машины посекло.

Один человек вследствие атаки получил травму. У него диагностировали поверхностное ранение грудной клетки, поэтому его пришлось госпитализировать в горбольницу № 2 Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

О других последствиях на земле пока не известно.

За вчерашний день белгородские муниципалитеты тоже неоднократно попадали под атаку ВСУ, однако удалось обойтись без раненых жителей. Глава региона сообщал о разрушениях в четырёх поселениях, включая Грайворон, где пострадало административное здание.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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