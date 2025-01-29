Белгородца госпитализировали после ночной атаки на регион

Posted 29 января, 06:20
Published 29 января, 06:20
Modified 29 января, 06:22
Updated 29 января, 06:22
Украинский дрон ударил по МКД в Грайвороне, из-за чего в двух квартирах выбило окна, а припаркованные рядом машины посекло.
Один человек вследствие атаки получил травму. У него диагностировали поверхностное ранение грудной клетки, поэтому его пришлось госпитализировать в горбольницу № 2 Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
О других последствиях на земле пока не известно.
За вчерашний день белгородские муниципалитеты тоже неоднократно попадали под атаку ВСУ, однако удалось обойтись без раненых жителей. Глава региона сообщал о разрушениях в четырёх поселениях, включая Грайворон, где пострадало административное здание.