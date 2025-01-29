Белгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублей

Posted 29 января, 09:24
Published 29 января, 09:24
Modified 29 января, 09:24
Updated 29 января, 09:24
В Белгородской области за последнюю неделю зарегистрировали 61 случай мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 13,7 миллиона рублей.
Пострадавшие стали жертвами дистанционных краж. Большинство поверило мошенникам, выдающим себя за сотрудников государственных и финансовых структур, сообщили в региональном УМВД.
Одним из крупных случаев стал обман 64-летнего жителя Старого Оскола. Мошенники, представившись сотрудниками энергетической компании, позвонили ему с информацией о замене счётчика. После того, как мужчина продиктовал запрошенный код, уже якобы сотрудники Росфинмониторинга убедили его перевести деньги на «безопасный счет».
Мужчина снял сбережения, продал автомобиль, оформил кредит на жену и перевёл аферистам 2,5 млн рублей. Мошенники заверили пенсионера, что для возвращения денег ему необходимо обратиться в банк, а свой автомобиль староосколец сможет забрать в полиции. Только обратившись к правоохранителям, он понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.
Таким образом, с начала 2025 года 184 белгородца потеряли уже 62,9 млн рублей.
Основные схемы мошенников — звонки, в которых злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждая потерпевших перевести деньги на «безопасные счета».
За неделю до этого мошенники обманули 58 белгородцев, вынудив их перевести более 28 миллионов рублей, включая 6 миллионов в виде кредитов. Уголовные дела возбуждены, расследование продолжается.
За первые три недели 2025 года 123 белгородца перевели мошенникам суммарно 49,2 млн рублей. В 2024 году в Белгородской области мошенники обманули более 900 пенсионеров, причинив ущерб на сумму свыше 1,5 млрд рублей.