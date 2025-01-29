Белгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублей

Мужчина снял сбережения, продал автомобиль, оформил кредит на жену и перевёл аферистам 2,5 млн рублей. Мошенники заверили пенсионера, что для возвращения денег ему необходимо обратиться в банк, а свой автомобиль староосколец сможет забрать в полиции. Только обратившись к правоохранителям, он понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.