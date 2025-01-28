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Posted 28 января, 12:34

Published 28 января, 12:34

Modified 28 января, 12:36

Updated 28 января, 12:36

Владимир Зотов и Михаил Несветайло и львята в «Белгородском зоопарке»

Зотов и Несветайло открыли компанию в Москве: что известно о «Кавказской Ривьере»

28 января 2025, 12:34
Фото: Фото: личные страницы ВК Зотова и Несветайло / коллаж bel.ru. Владимир Зотов и Михаил Несветайло и львята в «Белгородском зоопарке»

Белгородские бизнесмены открыли общую фирму по управлению недвижимости в столице

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Белгородский бизнес
Вторая фирма после потери «Агро-Белогорья» Владимиром Зотовым регистрируется в Москве. На этот раз в учредителях есть и Михаил Несветайло.

«Кавказская Ривьера» Зотова и Несветайло: первые бизнес-шаги в 2025 году

Белгородский бизнесмен Владимир Зотов после потери долей в своём главном активе — «Агро-Белогорье», кажется, собирается перенести свой бизнес в столицу — Москву. Уже второе юридическое лицо он открывает там. Сейчас речь идёт об ООО «Кавказская Ривьера». Зотов в новой фирме не единственный учредитель, у него всего 25% долей уставного капитала. В два раза больше — 50% — у ещё одного известного предпринимателя Михаила Несветайло, бывшего депутата Белгородской областной думы, учредителя рынка ООО «Мирный» и фирмы ООО «Альянс Плюс», владеет частью долей «Адамас Айпи». В 2024 году в Топе-100 богатых белгородцев, который ежегодно составляет редакция Бел.Ру, Несветайло занял 40-ю строчку. Зотов там впервые за несколько лет уступил первенство Бобрицкому.

Ранее одного из родившихся львят в «Белгородском зоопарке», открытого Зотовым, назвали в честь фирмы Несветайло — «Адамас». Компания стала куратором котёнка.

«Кавказская Ривьера», судя по указанным ОКВЭД, будет заниматься арендой и управлением нежилым имуществом, оптовой и розничной неспециализированной торговлей, управлением нежилого фонда и деятельностью по уборке. Отметим, что в большинстве компаний Зотова уставной капитал всегда минимально возможный — 10 тыс. рублей, но вот у «Кавказской Ривьеры» УК уже 100 тыс. рублей.

Юридический адрес новой фирмы — Москва, округ Таганский, улица Большие Каменщики, дом 9, строение С. Для столицы это небольшой бизнес-центр недалеко от центра Москвы. Адрес тоже заставляет задуматься. В этом же здании находится помещение «Адамас», на сайте ювелирного магазина указано юрлицо АО «1 Ювелирная Сеть», генеральный директор которой Владислав Головкин занимает аналогичную должность и в уже упомянутой фирме Несветайло «Адамас Айпи».

Название фирмы может показаться знакомым любителям российских курортов. Один из первых санаториев, появившихся в стране и действующих по сей день, называется аналогично — «Кавказкая Ривьера». Курорт открылся под этим брендом ещё в 1909 году в Сочи по инициативе министра земледелия и госимущества того времени Алексея Ермолова, реализовывал проект предприниматель из Москвы Антон Тарнопольский. Летом 1906 года на месте обнаружения минеральных источников начали строительство двух гостиниц, ресторанов и развлекательных заведений. Название курорт получил в честь Ривьеры на побережье Средиземного моря.

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Таинственные директор и третий учредитель «Кавказской Ривьеры»

Есть и ещё один «основатель» новой «Ривьеры» Зотова-Несветайло — 25% долей уставного капитала у Данила Бугаева. Для Белгородской области фамилия неизвестная, но он учредитель трёх фирм, включая зотовскую новинку, в разных регионах России, которые связаны как минимум одним ОКВЭДом — 68.20.2, или аренда и управление нежилой недвижимостью, такой же код является основным у «Кавказской Ривьеры».

Две фирмы Бугаева, помимо «Кавказской Ривьеры», созданы в 2010 и 2014 году. Это ООО «Гамма» в Нижегородской области и ПКФ «Андромеда» в Астраханской области соответственно. Обе прибыльные по итогам последнего отчётного года. Общая чистая прибыль составила больше 20 млн рублей. В первой, кроме Бугаева, есть второй учредитель — Михаил Остапенко. У них по 50% долей уставного капитала. Последний является учредителем сразу 15 компаний, некоторые из них связаны с агробизнесом и тоже раскиданы по всей стране, но самое большое скопление на юге России — Краснодарский край и ближайшие соседи.

Генеральным директором стал Алексей Качарава. Тоже новое лицо в бизнесе. Качарава не являлся индивидуальным предпринимателем, не зарегистрирован как самозанятый, не был учредителем ни в одной фирме. Первое его появление в предпринимательстве — это руководящая должность в «Кавказской Ривьере» и сразу под «опекой» «акул бизнеса» Владимира Зотова и Михаила Несветайло.

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В начале декабря Владимир Зотов зарегистрировал в Москве ещё одну фирму — ООО «Лемниската». Вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом, а также деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, деятельность ресторанов, гостиниц. Тут Зотов владеет 100% долей уставного капитала. Сама фирма находится в здании напротив футбольного стадиона «Спартака».

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#Алёна Мальцева#Экономика#Агро-Белогорье#Бизнес#Владимир зотов#Белгород#Михаил несветайло#Белгородский бизнес#Кавказская Ривьера
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