Зотов и Несветайло открыли компанию в Москве: что известно о «Кавказской Ривьере»

Белгородский бизнесмен Владимир Зотов после потери долей в своём главном активе — «Агро-Белогорье», кажется, собирается перенести свой бизнес в столицу — Москву. Уже второе юридическое лицо он открывает там. Сейчас речь идёт об ООО «Кавказская Ривьера». Зотов в новой фирме не единственный учредитель, у него всего 25% долей уставного капитала. В два раза больше — 50% — у ещё одного известного предпринимателя Михаила Несветайло, бывшего депутата Белгородской областной думы, учредителя рынка ООО «Мирный» и фирмы ООО «Альянс Плюс», владеет частью долей «Адамас Айпи». В 2024 году в Топе-100 богатых белгородцев, который ежегодно составляет редакция Бел.Ру, Несветайло занял 40-ю строчку. Зотов там впервые за несколько лет уступил первенство Бобрицкому.