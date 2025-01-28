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Posted 28 января, 07:34

Published 28 января, 07:34

Modified 28 января, 07:53

Updated 28 января, 07:53

Разрушения выявили в нескольких домах

Вчера в Белгороде было громко. Что случилось?

28 января 2025, 07:34
Фото: 1MI. Разрушения выявили в нескольких домах

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 31 беспилотник

Сюжет
Обстрел
За вчерашний день ВСУ атаковали сразу семь муниципалитетов. Под удар попал и областной центр.

В Белгороде удалось избежать разрушений: система ПВО вовремя ликвидировала один вражеский беспилотник. Однако в Белгородском районе зафиксировали ряд повреждений после девяти БПЛА: под удар попали семь частных домов, авто и надворная постройка.

ВСУ также отправили семь дронов в Валуйский округ, из-за чего пострадали два дома, инфраструктурный объект и машина. По Шебекинскому округу выпустили один снаряд и три БПЛА: там повреждения зафиксировали в двух домовладениях, одном авто и гараже.

Над Борисовским районом сбили два дрона, над Новооскольским округом — один. В Грайворонский округ запустили пять снарядов и пять БПЛА, а в Краснояружский район — три снаряда. Во всех этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.

В приграничном регионе за минувшие сутки никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Второй серьёзный пожар за сутки произошёл в Белгородской области после атаки ВСУ
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