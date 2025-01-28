Вчера в Белгороде было громко. Что случилось?

Posted 28 января, 07:34
Published 28 января, 07:34
Modified 28 января, 07:53
Updated 28 января, 07:53
В Белгороде удалось избежать разрушений: система ПВО вовремя ликвидировала один вражеский беспилотник. Однако в Белгородском районе зафиксировали ряд повреждений после девяти БПЛА: под удар попали семь частных домов, авто и надворная постройка.
ВСУ также отправили семь дронов в Валуйский округ, из-за чего пострадали два дома, инфраструктурный объект и машина. По Шебекинскому округу выпустили один снаряд и три БПЛА: там повреждения зафиксировали в двух домовладениях, одном авто и гараже.
Над Борисовским районом сбили два дрона, над Новооскольским округом — один. В Грайворонский округ запустили пять снарядов и пять БПЛА, а в Краснояружский район — три снаряда. Во всех этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.
В приграничном регионе за минувшие сутки никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.