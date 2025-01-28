В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии под Белгородом

Posted 28 января, 10:28
Published 28 января, 10:28
Modified 28 января, 10:28
Updated 28 января, 10:28
Утром 28 января на 19-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка произошла трагедия. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 69-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Полиция устанавливает подробности.
Ещё два смертельных ДТП в Белгородской области произошли 27 января. В Алексеевском округе на 1-м км автодороги Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное столкнулись Audi 80 и Mazda 3. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречку. 42-летний мужчина, который был за рулём Audi, погиб на месте. 38-летний водитель второй иномарки получил травмы.
В тот же день в Белгородском районе на 10-м км дороги Таврово — Соломино — Разумное Lada Priora съехала с дороги и опрокинулась в кювет. 39-летний водитель умер на месте происшествия.
В 2024 году на дорогах Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек и более 1500 получили травмы. Основными причинами аварий стали нарушения скоростного режима, неправильная очерёдность проезда, выезд на встречную полосу и нарушения со стороны пешеходов. ДТП с участием столкновений, наездов на пешеходов и съездов с дороги остаются наиболее опасными.