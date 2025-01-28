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Posted 28 января, 10:28

Published 28 января, 10:28

Modified 28 января, 10:28

Updated 28 января, 10:28

В Шебекинском округе произошло смертельное ДТП

В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии под Белгородом

28 января 2025, 10:28
Фото: 1MI. В Шебекинском округе произошло смертельное ДТП

Женщина погибла на дороге в Белгородской области

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Смертельное ДТП
Жертвой стала 69-летняя пенсионерка. Смертельная авария произошла сегодня утром. Накануне тем временем ещё два человека погибли в ДТП.

Утром 28 января на 19-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка произошла трагедия. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 69-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Полиция устанавливает подробности.

Ещё два смертельных ДТП в Белгородской области произошли 27 января. В Алексеевском округе на 1-м км автодороги Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное столкнулись Audi 80 и Mazda 3. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречку. 42-летний мужчина, который был за рулём Audi, погиб на месте. 38-летний водитель второй иномарки получил травмы.

В тот же день в Белгородском районе на 10-м км дороги Таврово — Соломино — Разумное Lada Priora съехала с дороги и опрокинулась в кювет. 39-летний водитель умер на месте происшествия.

В 2024 году на дорогах Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек и более 1500 получили травмы. Основными причинами аварий стали нарушения скоростного режима, неправильная очерёдность проезда, выезд на встречную полосу и нарушения со стороны пешеходов. ДТП с участием столкновений, наездов на пешеходов и съездов с дороги остаются наиболее опасными.

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