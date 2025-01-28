В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии под Белгородом

В 2024 году на дорогах Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек и более 1500 получили травмы. Основными причинами аварий стали нарушения скоростного режима, неправильная очерёдность проезда, выезд на встречную полосу и нарушения со стороны пешеходов. ДТП с участием столкновений, наездов на пешеходов и съездов с дороги остаются наиболее опасными.