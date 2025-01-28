В этом году всё же будет? В Белгороде анонсировали большой музыкальный фестиваль

Posted 28 января, 11:30
Published 28 января, 11:30
Modified 28 января, 11:30
Updated 28 января, 11:30
В конце февраля в Белгороде стартует фестиваль BelgorodMusicFest 2025 «Борислав Струлёв и друзья», сообщили в пресс-службе филармонии.
Программа первого дня называется «От классики до джаза». 22 февраля для слушателей исполнят «Сюиту сказок», джазовые и классические произведения, а также представят новое звучание знакомых многим мелодий.
Второй день фестиваля получил название «Опера и песни». Пройдёт он спустя неделю, 1 марта. Солисты Большого театра познакомят белгородцев с операми и песнями военных лет.
Билеты можно приобрести на официальном сайте белгородской филармонии.
Возрастное ограничение: 6+
Напомним, что в прошлом году от фестиваля отказались. Точную причину белгородцам не назвали, однако, вероятно, причина оказалась в неспокойной оперативной обстановке. Деньги за билеты жителям вернули.
Об отмене мероприятия в минувшем году стало известно всего за пару дней до его старта.