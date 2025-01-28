bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:30

Published 28 января, 11:30

Modified 28 января, 11:30

Updated 28 января, 11:30

BelgorodMusicFest надеются провести в столице региона

В этом году всё же будет? В Белгороде анонсировали большой музыкальный фестиваль

28 января 2025, 11:30
Фото: 1MI. BelgorodMusicFest надеются провести в столице региона

Раскрыта программа фестиваля BelgorodMusicFest 2025

Сюжет
Новости Белгорода
В столице региона состоится долгожданный многими фестиваль BelgorodMusicFest. Программа охватывает два дня.

В конце февраля в Белгороде стартует фестиваль BelgorodMusicFest 2025 «Борислав Струлёв и друзья», сообщили в пресс-службе филармонии.

Программа первого дня называется «От классики до джаза». 22 февраля для слушателей исполнят «Сюиту сказок», джазовые и классические произведения, а также представят новое звучание знакомых многим мелодий.

Второй день фестиваля получил название «Опера и песни». Пройдёт он спустя неделю, 1 марта. Солисты Большого театра познакомят белгородцев с операми и песнями военных лет.

Билеты можно приобрести на официальном сайте белгородской филармонии.

Возрастное ограничение: 6+

Афиша фестиваля
Афиша фестиваля
Афиша фестиваля. Фото: Белгородская филармония

Напомним, что в прошлом году от фестиваля отказались. Точную причину белгородцам не назвали, однако, вероятно, причина оказалась в неспокойной оперативной обстановке. Деньги за билеты жителям вернули.

Об отмене мероприятия в минувшем году стало известно всего за пару дней до его старта.

В Белгороде решили пока отказаться от большого музыкального фестиваля
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда состоится новый BelgorodMusicFestНовый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда АртемьеваМинин-хор и хор имени Пятницкого выступили на BelgorodMusicFest
#Александра Склярова#Культура#Фестиваль#Филармония#Новости Белгорода#BelgorodMusicFest#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика