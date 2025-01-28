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Posted 28 января, 14:18

Published 28 января, 14:18

Modified 28 января, 14:20

Updated 28 января, 14:20

Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»

В Белгородской области готовятся к фестивалю «ЮИД-2025 — равнение на Победу»

28 января 2025, 14:18
Фото: ЮИД. Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Сюжет
Безопасность дорожного движения
При поддержке фонда «Поколение» в Старом Осколе прошёл областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД».

Форум стал итоговым мероприятием 2024 года и дал старт работе в 2025 году, который станет годом празднования 80-летия Победы. Главным событием для движения ЮИД будет региональный фестиваль «ЮИД-2025 — равнение на Победу». Старт подготовки к фестивалю и был дан на форуме в Старом Осколе.

Форум собрал участников со всех муниципалитетов от 14 до 16 лет, будущих наставников ЮИДовцев. Для них были организованы тематические эстафеты, игры и викторины, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Также для наставников была организована обучающая сессия «Учим ЮИД и учимся сами», где педагоги узнали о новых подходах в деле пропаганды безопасности дорожного движения.

«Как показывает статистика, большинство дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних допускаются именно взрослыми. Мы обучаем детей, что они и влияли на взрослых, на своих родителей. Тогда к ним взрослые будут больше прислушиваться и стараться меньше нарушать правила дорожного движения», — рассказал заместитель начальника управления УГИБДД УМВД России по Белгородской области, подполковник полиции Андрей Назаров.

В конце слёта все ребята получили новогодние подарки от фонда Андрея Скоча.

«К сожалению, в прошлом году в Белгородской области не стала менее актуальной проблема детского травматизма на дорогах. Фонд „Поколение“ участвует во всех программах, направленных на то, чтобы снизить подобные риски и дать возможность детям в совершенстве овладеть необходимыми знаниями в интересной игровой форме. Вот уже более 25 лет мы поддерживаем проекты, направленные на формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД»
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «В Новый год с ЮИД». Фото: ЮИД
При поддержке Фонда «Поколение» прошёл первый фестиваль команд ЮИД
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Фестиваль#Фонд Поколение#Безопасность дорожного движения#Юид
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