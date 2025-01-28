В Белгородской области готовятся к фестивалю «ЮИД-2025 — равнение на Победу»

Форум собрал участников со всех муниципалитетов от 14 до 16 лет, будущих наставников ЮИДовцев. Для них были организованы тематические эстафеты, игры и викторины, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Также для наставников была организована обучающая сессия «Учим ЮИД и учимся сами», где педагоги узнали о новых подходах в деле пропаганды безопасности дорожного движения.