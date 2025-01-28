В Белгородской области готовятся к фестивалю «ЮИД-2025 — равнение на Победу»

Posted 28 января, 14:18
Published 28 января, 14:18
Modified 28 января, 14:20
Updated 28 января, 14:20
Форум стал итоговым мероприятием 2024 года и дал старт работе в 2025 году, который станет годом празднования 80-летия Победы. Главным событием для движения ЮИД будет региональный фестиваль «ЮИД-2025 — равнение на Победу». Старт подготовки к фестивалю и был дан на форуме в Старом Осколе.
Форум собрал участников со всех муниципалитетов от 14 до 16 лет, будущих наставников ЮИДовцев. Для них были организованы тематические эстафеты, игры и викторины, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Также для наставников была организована обучающая сессия «Учим ЮИД и учимся сами», где педагоги узнали о новых подходах в деле пропаганды безопасности дорожного движения.
«Как показывает статистика, большинство дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних допускаются именно взрослыми. Мы обучаем детей, что они и влияли на взрослых, на своих родителей. Тогда к ним взрослые будут больше прислушиваться и стараться меньше нарушать правила дорожного движения», — рассказал заместитель начальника управления УГИБДД УМВД России по Белгородской области, подполковник полиции Андрей Назаров.
В конце слёта все ребята получили новогодние подарки от фонда Андрея Скоча.
«К сожалению, в прошлом году в Белгородской области не стала менее актуальной проблема детского травматизма на дорогах. Фонд „Поколение“ участвует во всех программах, направленных на то, чтобы снизить подобные риски и дать возможность детям в совершенстве овладеть необходимыми знаниями в интересной игровой форме. Вот уже более 25 лет мы поддерживаем проекты, направленные на формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.