В Белгороде собираются обновить остановки и уже сменили директоров школ: о чём речь?

Уволенная директор Людмила Бойченко стала одним из центральных героев истории, в которой разбирались журналисты Бел.Ру. Родители утверждают, что её сняли с должности без объяснений, и обвиняют чиновников в отсутствии ответов на их запросы. В мэрии сообщили, что расторжение контракта с Бойченко было по соглашению сторон, однако родителей не удовлетворили такие объяснения.