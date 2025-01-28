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Posted 28 января, 15:30

Published 28 января, 15:30

Modified 28 января, 15:30

Updated 28 января, 15:30

В Белгороде вновь вернулись к теме увольнения директоров школ

В Белгороде собираются обновить остановки и уже сменили директоров школ: о чём речь?

28 января 2025, 15:30
Фото: 1MI. В Белгороде вновь вернулись к теме увольнения директоров школ
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В Белгороде собираются обновить остановки общественного транспорта, история с увольнением директоров школ вновь вернулась в инфополе, а в «Почте России» тем временем обозначили сроки популярной акции.

Акция с бесплатной отправкой скоро закончится?

Акция с бесплатной отправкой посылок для жителей Белгородской и Курской областей, запущенная «Почтой России» в августе 2024 года, была изначально ограничена до конца декабря, но после просьб и жалоб жителей было принято решение продлить её.

В компании заявляли о бессрочности акции, однако точных дат окончания по состоянию на конец января 2025 года не назвали. Она продолжит действовать, пока не появятся изменения, о которых компания обещала сообщить.

Когда закончится акция с бесплатной отправкой посылок для белгородцев?
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Тема увольнения директоров школ не исчезла

В Белгороде 14 школ потеряли своих директоров в 2024 году, что вызвало протесты со стороны родителей, в частности, учащихся гимназии № 51.

Уволенная директор Людмила Бойченко стала одним из центральных героев истории, в которой разбирались журналисты Бел.Ру. Родители утверждают, что её сняли с должности без объяснений, и обвиняют чиновников в отсутствии ответов на их запросы. В мэрии сообщили, что расторжение контракта с Бойченко было по соглашению сторон, однако родителей не удовлетворили такие объяснения.

После увольнений стали появляться просьбы вернуть прежних руководителей. Прокуратура проводит проверку по четырём обращениям о нарушениях трудовых прав уволенных директоров. При этом утверждается, что жалоб в инспекцию труда не поступало.

Несмотря на продолжающийся общественный резонанс, проблемы остаются нерешёнными, а родители требуют встреч с мэром города для прояснения ситуации. Подробнее — в нашем материале.

В Белгороде 14 школ сменили директоров: что произошло
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В Белгороде обновят 111 остановок

В Белгороде планируют обновить 111 остановочных павильонов общественного транспорта в 2025–2026 годах. На эти цели готовы выделить почти 400 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Обновление затронет важнейшие транспортные артерии города, включая проспекты Славы и Богдана Хмельницкого, улицу Преображенскую и другие. Павильоны будут двух типов — 6-метровые и 12-метровые, оснащённые кнопками вызова службы 112, камерами видеонаблюдения и USB-зарядками для удобства горожан.

Дизайн остановок сохранит единый стиль, вдохновлённый работами известного инженера Владимира Шухова, и будет аналогичен тем, что уже установлены на улице Конева и Свято-Троицком бульваре.

Почти 400 млн рублей готовы потратить на новые остановки в Белгороде
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