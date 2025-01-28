В Белгороде построят центр единоборств за 2 млрд рублей

На сайте госзакупок появился лот по выбору подрядчика для строительства центра единоборств в Белгороде. Начальная стоимость контракта превышает 2 млрд рублей, а работы должны завершиться не позднее 25 апреля 2027 года. Финансирование проекта будет за счёт бюджетных средств. Основную сумму выделят в 2026 году.