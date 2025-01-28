В Белгороде построят центр единоборств за 2 млрд рублей

Posted 28 января, 08:29
Published 28 января, 08:29
Modified 28 января, 08:31
Updated 28 января, 08:31
На сайте госзакупок появился лот по выбору подрядчика для строительства центра единоборств в Белгороде. Начальная стоимость контракта превышает 2 млрд рублей, а работы должны завершиться не позднее 25 апреля 2027 года. Финансирование проекта будет за счёт бюджетных средств. Основную сумму выделят в 2026 году.
Проект включает в себя строительство многофункционального здания площадью 24,6 тыс. кв. м, с залами для занятий различными видами единоборств, тренажёрным и фитнес-залом, медико-восстановительным центром, гостиницей и кафе на 60 человек.
Кроме того, планируется обустроить музей единоборств, универсальную спортивную площадку, два теннисных корта и тренировочные площади на свежем воздухе. Центр будет обслуживать до 2302 человек, включая 582 воспитанника и 1,5 тыс. зрителей на соревнованиях.
Строительство должно начаться в ноябре 2025 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля 2025 года.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на замечания горожан о неудобном расположении центра единоборств. Он отметил, что рядом с объектом развита транспортная сеть, и подчеркнул важность строительства в этом месте для формирования спортивного кластера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что изначально планировалось привлечение внебюджетных средств для строительства центра единоборств, однако сделать это не получилось, поэтому сроки начала строительства сдвинулись от изначальных (осень 2024 года). На финансирование проекта выделяли 50,5 млн рублей.