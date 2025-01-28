Ушедший после поражения из «Белогорья» Крету подготовит к Олимпиаде сербов

Напомним, что Крету ушёл из «Белогорья» из-за поражения в Кубке России. После него белгородский клуб возглавил 46-летний Игорь Юрчич, которого уволили после второго тура Суперлиги. Он так же, как и Крету, после этого ушёл в «Кузбасс».