Ушедший после поражения из «Белогорья» Крету подготовит к Олимпиаде сербов

Posted 28 января, 13:06
Published 28 января, 13:06
Modified 28 января, 13:06
Updated 28 января, 13:06
Бывший тренер волейбольного клуба «Белогорье» Георге Крету перешёл на работу в Сербию. Там 57-летний румынец будет обучать спортсменов вплоть до Олимпиады, которая состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе, пишет «Чемпионат».
В Белгороде тренер работал всего один сезон — 2017/2018. После этого он тренировал «Кузбасс» в Кемерово и мужскую сборную в Словении, а сейчас подготавливает участников «Скре» из Бельхатова.
Напомним, что Крету ушёл из «Белогорья» из-за поражения в Кубке России. После него белгородский клуб возглавил 46-летний Игорь Юрчич, которого уволили после второго тура Суперлиги. Он так же, как и Крету, после этого ушёл в «Кузбасс».