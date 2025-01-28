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Posted 28 января, 13:06

Published 28 января, 13:06

Modified 28 января, 13:06

Updated 28 января, 13:06

Кадр с матча «львов»

Ушедший после поражения из «Белогорья» Крету подготовит к Олимпиаде сербов

28 января 2025, 13:06
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча «львов»

Экс-тренер волейбольного «Белогорья» возглавил мужскую сборную Сербии

Бывший тренер ВК «Белогорье» будет готовить сербскую команду к следующим Олимпийским играм.

Бывший тренер волейбольного клуба «Белогорье» Георге Крету перешёл на работу в Сербию. Там 57-летний румынец будет обучать спортсменов вплоть до Олимпиады, которая состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе, пишет «Чемпионат».

В Белгороде тренер работал всего один сезон — 2017/2018. После этого он тренировал «Кузбасс» в Кемерово и мужскую сборную в Словении, а сейчас подготавливает участников «Скре» из Бельхатова.

Напомним, что Крету ушёл из «Белогорья» из-за поражения в Кубке России. После него белгородский клуб возглавил 46-летний Игорь Юрчич, которого уволили после второго тура Суперлиги. Он так же, как и Крету, после этого ушёл в «Кузбасс».

Георге Крецу ушёл по собственному
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#Александра Склярова#Спорт#Вк белогорье#Тренер#Сербия#Белгород
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