У белгородцев появятся дополнительные возможности уехать в Воронеж

Тем временем в самом Белгороде с февраля общественный транспорт будет курсировать уже после перезаключения контрактов с перевозчиками. Будет действовать 130 автобусных маршрутов (45 городских и 85 пригородных), включая четыре сезонных маршрута. Число перевозчиков остаётся прежним — шесть, а на маршруты выйдут 507 автобусов разных классов.