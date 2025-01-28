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Posted 28 января, 14:44

Published 28 января, 14:44

Modified 28 января, 14:44

Updated 28 января, 14:44

С первого февраля некоторые маршруты добавят, а некоторые отменят

У белгородцев появятся дополнительные возможности уехать в Воронеж

28 января 2025, 14:44
Фото: t.me/uvzd_segodnya. С первого февраля некоторые маршруты добавят, а некоторые отменят

Расписание белгородских электричек изменится в феврале

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Новости Белгорода
Расписание изменится для нескольких рейсов, в том числе пригородных.

С 1 по 28 февраля 2025 года вводятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщает АО «ППК „Черноземье““.

Новые рейсы

По понедельникам и пятницам назначен поезд № 7114/7112 «Белгород — Воронеж-1» с отправлением в 06:53 и прибытием в 11:07.

По пятницам будет курсировать поезд № 6015 «Томаровка — Белгород» с отправлением в 15:11 и прибытием в 16:17.

Отменённые рейсы

Пригородный поезд № 6011 «Томаровка — Белгород» не будет ездить по пятницам. Поезд № 6009 «Рзд. 134 км — Белгород» не будет курсировать по понедельникам и пятницам.

Изменения остановок

По понедельникам и пятницам отменяется остановка пригородных поездов на станции Кривецкая:

  • № 7114 «Белгород — Старый Оскол» (08:16).
  • № 7117 «Старый Оскол — Белгород» (19:49).

При планировании поездок обращайте внимание на эти изменения в расписании.

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Тем временем в самом Белгороде с февраля общественный транспорт будет курсировать уже после перезаключения контрактов с перевозчиками. Будет действовать 130 автобусных маршрутов (45 городских и 85 пригородных), включая четыре сезонных маршрута. Число перевозчиков остаётся прежним — шесть, а на маршруты выйдут 507 автобусов разных классов.

Пять автобусов в Белгороде будут ездить по-новому. Корректировки коснутся маршрутов № 115, 101А, 139, 237 и 126.

Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?
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