У белгородцев появятся дополнительные возможности уехать в Воронеж

Posted 28 января, 14:44
Published 28 января, 14:44
Modified 28 января, 14:44
Updated 28 января, 14:44
С 1 по 28 февраля 2025 года вводятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщает АО «ППК „Черноземье““.
По понедельникам и пятницам назначен поезд № 7114/7112 «Белгород — Воронеж-1» с отправлением в 06:53 и прибытием в 11:07.
По пятницам будет курсировать поезд № 6015 «Томаровка — Белгород» с отправлением в 15:11 и прибытием в 16:17.
Пригородный поезд № 6011 «Томаровка — Белгород» не будет ездить по пятницам. Поезд № 6009 «Рзд. 134 км — Белгород» не будет курсировать по понедельникам и пятницам.
По понедельникам и пятницам отменяется остановка пригородных поездов на станции Кривецкая:
При планировании поездок обращайте внимание на эти изменения в расписании.
Тем временем в самом Белгороде с февраля общественный транспорт будет курсировать уже после перезаключения контрактов с перевозчиками. Будет действовать 130 автобусных маршрутов (45 городских и 85 пригородных), включая четыре сезонных маршрута. Число перевозчиков остаётся прежним — шесть, а на маршруты выйдут 507 автобусов разных классов.
Пять автобусов в Белгороде будут ездить по-новому. Корректировки коснутся маршрутов № 115, 101А, 139, 237 и 126.