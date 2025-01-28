Сколько детей в Белгородской области погибли и пострадали от обстрелов в 2024 году?

В Белгородской области с начала СВО погибли более 250 человек, ещё 1,5 тысячи получили ранения. В числе пострадавших — дети. Кроме того, значительные разрушения затронули более 30 тысяч домов и квартир, что требует постоянного выделения средств на восстановление.