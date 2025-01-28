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Posted 28 января, 16:12

Published 28 января, 16:12

Modified 28 января, 16:12

Updated 28 января, 16:12

Среди погибших в Белгородской области от атак ВСУ были дети

Сколько детей в Белгородской области погибли и пострадали от обстрелов в 2024 году?

28 января 2025, 16:12
Фото: 1MI. Среди погибших в Белгородской области от атак ВСУ были дети

МИД озвучил число погибших от атак ВСУ белгородских детей

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Дети
Статистику за 2024 год привёл посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в ДНР и Белгородской области.

Посол по особым поручениям дипведомства Родион Мирошник отметил, что в 2024 году почти 350 несовершеннолетних пострадали от военных преступлений, а 51 ребёнок погиб. Большинство детей стало жертвами артобстрелов и целенаправленных ударов дронов по гражданским объектам, включая жилые дома и детские площадки. Некоторые подрывались на минах и кассетных суббоеприпасах, пишет ТАСС.

Самая трагическая ситуация сложилась в Донецкой Народной Республике: там 11 детей погибли, а 127 получили ранения. В Белгородской области 12 детей погибли, а 88 получили травмы.

Напомним, что с начала специальной военной операции до февраля 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей, а 36 детей получили ранения при обстрелах ВСУ.

В Белгородской области с начала СВО погибли более 250 человек, ещё 1,5 тысячи получили ранения. В числе пострадавших — дети. Кроме того, значительные разрушения затронули более 30 тысяч домов и квартир, что требует постоянного выделения средств на восстановление.

После вечернего взрыва под Белгородом разрушения есть в семи домах
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Дети#ДНР#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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