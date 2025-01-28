Сколько детей в Белгородской области погибли и пострадали от обстрелов в 2024 году?

Posted 28 января, 16:12
Published 28 января, 16:12
Modified 28 января, 16:12
Updated 28 января, 16:12
Посол по особым поручениям дипведомства Родион Мирошник отметил, что в 2024 году почти 350 несовершеннолетних пострадали от военных преступлений, а 51 ребёнок погиб. Большинство детей стало жертвами артобстрелов и целенаправленных ударов дронов по гражданским объектам, включая жилые дома и детские площадки. Некоторые подрывались на минах и кассетных суббоеприпасах, пишет ТАСС.
Самая трагическая ситуация сложилась в Донецкой Народной Республике: там 11 детей погибли, а 127 получили ранения. В Белгородской области 12 детей погибли, а 88 получили травмы.
Напомним, что с начала специальной военной операции до февраля 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей, а 36 детей получили ранения при обстрелах ВСУ.
В Белгородской области с начала СВО погибли более 250 человек, ещё 1,5 тысячи получили ранения. В числе пострадавших — дети. Кроме того, значительные разрушения затронули более 30 тысяч домов и квартир, что требует постоянного выделения средств на восстановление.