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Posted 28 января, 15:12

Published 28 января, 15:12

Modified 28 января, 15:14

Updated 28 января, 15:14

Белгородский министр рассказал о проектах для бизнеса в 2025 году

Проекты для бизнеса: что нового, а что продолжат в Белгородской области

28 января 2025, 15:12
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородский министр рассказал о проектах для бизнеса в 2025 году

Сюжет
СВО
В текущем году в регионе продолжат реализацию ряда проектов для предпринимателей. Планируются и новые направления.

По данным министра экономического развития и промышленности области Максима Гусева, в этом году продолжится реализация стартового проекта, который ведёт к «Новым возможностям» — «Ты в деле». Он направлен на юных белгородцев.

Для школьников, которые чувствуют тягу к предпринимательству, предусмотрена целая программа, которая будет начинаться в октябре 2025 года. Дети при желании могут реализовать свой проект. Но больше программа направлена на развитие компетенций в сфере предпринимательства.
Максим Гусев

Кроме этого, в этом году состоится седьмая волна проекта «Новые возможности». Ориентировочно о старте объявят в феврале. Но будут особенности.

Мы убираем две номинации и выводим их в самостоятельные проекты. В настоящее время это находится в проработке. Речь идёт о проектах в сферах общепита и ИТ. При этом добавляется номинация по проектам, связанных с креативной индустрией.
Максим Гусев

Также в этом году в планах создать проект по сопровождению начинающих предпринимателей.

Продолжится проект, который направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность участников СВО.

Первая волна бизнесменов сопровождается. Мы отслеживаем проекты и очень надеемся, что через год мы увидим реальный эффект.
Максим Гусев

24 января в Белгороде прошёл круглый стол, посвящённый предпринимательству и интересам начинающих бизнесменов. Приглашённые эксперты обсудили темы поддержки предпринимателей, социальные контракты, предстоящие изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДС в 2025 году, а также меры профилактики, разработанные Роспотребнадзором.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Предпринимательство#Поддержка предпринимателей#Белгород#Налоговое законодательство#СВО#Новые возможности#Максим Гусев#Социальные контракты
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