Проекты для бизнеса: что нового, а что продолжат в Белгородской области

Posted 28 января, 15:12
Published 28 января, 15:12
Modified 28 января, 15:14
Updated 28 января, 15:14
По данным министра экономического развития и промышленности области Максима Гусева, в этом году продолжится реализация стартового проекта, который ведёт к «Новым возможностям» — «Ты в деле». Он направлен на юных белгородцев.
Для школьников, которые чувствуют тягу к предпринимательству, предусмотрена целая программа, которая будет начинаться в октябре 2025 года. Дети при желании могут реализовать свой проект. Но больше программа направлена на развитие компетенций в сфере предпринимательства.
Максим Гусев
Кроме этого, в этом году состоится седьмая волна проекта «Новые возможности». Ориентировочно о старте объявят в феврале. Но будут особенности.
Мы убираем две номинации и выводим их в самостоятельные проекты. В настоящее время это находится в проработке. Речь идёт о проектах в сферах общепита и ИТ. При этом добавляется номинация по проектам, связанных с креативной индустрией.
Максим Гусев
Также в этом году в планах создать проект по сопровождению начинающих предпринимателей.
Продолжится проект, который направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность участников СВО.
Первая волна бизнесменов сопровождается. Мы отслеживаем проекты и очень надеемся, что через год мы увидим реальный эффект.
Максим Гусев
24 января в Белгороде прошёл круглый стол, посвящённый предпринимательству и интересам начинающих бизнесменов. Приглашённые эксперты обсудили темы поддержки предпринимателей, социальные контракты, предстоящие изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДС в 2025 году, а также меры профилактики, разработанные Роспотребнадзором.